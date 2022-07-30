Про це йдеться у заяві пресслужби Міністерства закордонних справ України.
У відомстві запевнили, що Україна не брала б участі у жодних домовленостях, якби не була впевнена у тому, що її порти будуть захищені.
У МЗС додали, що згідно з умовами “зернової угоди”, ООН і Туреччина зобов’язались забезпечити дотримання домовленостей з боку Росії.
“Україна завершила необхідну підготовку для відновлення безпечного експорту зернових і очікує на відповідні кроки інших сторін. Безпекову ситуацію контролюють ЗСУ”, – мовиться у заяві.
Також у міністерстві додали, що у сьогоднішній ситуації не існує легких рішень та наголосили, що намагання конгресвумен Вікторії Спартц зірвати експорт зерна з України – це нищівний удар по українських фермах та економіці, які потребують експорту і доходів. Окрім цього, заява Спартц, зауважили в МЗС, підриває глобальну продовольчу безпеку.
“Закликаємо українські ЗМІ та користувачів соцмереж критично ставитися до спроб вкидати в український інформаційний простір чергові “зради”, які переслідують лише дві цілі: сіяти розбрат в Україні та завдавати шкоди відносинам України з її найближчими міжнародними партнерами”, – резюмували в українському МЗС.
ДОВІДКА: Вікторія Спартц надіслала лист генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу щодо відновлення експорту зерна з України морем. Конгресвумен розкритикувала так звану “зернову угоду”, назвавши її “провальною”.
За словами конгресвумен, “зернову угоду” слід негайно припинити і не відновлювати до тих пір, поки не буде забезпечено кращих заходів безпеки для України.
- Нагадаємо, 22 липня, у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”. Саме з них почнеться експорт продовольства морськими шляхами вже у найближчі тижні.
- Однак менш ніж через добу після підписання угоди Росія завдала ракетного удару по Одеському порту.
- Країна-агресор спочатку не визнавала, що скоїла ракетний удар по Одеському морському порту, але після підтвердила його та поширила відео запуску боєприпасу.
- Опісля речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував публікацію The New York Times, де “неназване джерело” від ООН заявило про нібито право росіян стріляти по Одеському порту. В організації зазначили, що неофіційний коментар не відображає позицію ООН.