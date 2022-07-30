Конгресвумен Вікторія Спартц надіслала генсеку ООН лист, у якому висловила занепокоєння щодо так званої "зернової угоди", яку підписала Україна, Росія, Туреччина та ООН. Однак в українському МЗС занепокоєння Спартц не розділяють.

Про це йдеться у заяві пресслужби Міністерства закордонних справ України.

У відомстві запевнили, що Україна не брала б участі у жодних домовленостях, якби не була впевнена у тому, що її порти будуть захищені.

У МЗС додали, що згідно з умовами “зернової угоди”, ООН і Туреччина зобов’язались забезпечити дотримання домовленостей з боку Росії.

“Україна завершила необхідну підготовку для відновлення безпечного експорту зернових і очікує на відповідні кроки інших сторін. Безпекову ситуацію контролюють ЗСУ”, – мовиться у заяві.

Також у міністерстві додали, що у сьогоднішній ситуації не існує легких рішень та наголосили, що намагання конгресвумен Вікторії Спартц зірвати експорт зерна з України – це нищівний удар по українських фермах та економіці, які потребують експорту і доходів. Окрім цього, заява Спартц, зауважили в МЗС, підриває глобальну продовольчу безпеку.

“Закликаємо українські ЗМІ та користувачів соцмереж критично ставитися до спроб вкидати в український інформаційний простір чергові “зради”, які переслідують лише дві цілі: сіяти розбрат в Україні та завдавати шкоди відносинам України з її найближчими міжнародними партнерами”, – резюмували в українському МЗС.

ДОВІДКА: Вікторія Спартц надіслала лист генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу щодо відновлення експорту зерна з України морем. Конгресвумен розкритикувала так звану “зернову угоду”, назвавши її “провальною”.

За словами конгресвумен, “зернову угоду” слід негайно припинити і не відновлювати до тих пір, поки не буде забезпечено кращих заходів безпеки для України.