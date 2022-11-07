Речник МЗС Олег Ніколенко відповів на скандальні висловлювання мера латвійського міста Даугавпілса Андрейса Елксніньша. Останній назвав Крим російським і ухилявся від того, щоб визнати Росію єдиним винуватцем війни.

Про це повідомив речник у своєму Facebook.

Андрейс Елксніньш після фрази, що світова спільнота не визнала окупацію Криму сказав, що “неможливо розділяти факти, що його включили до складу РФ, та що увесь світ продовжив після того співпрацювати з Росією”.

Стосовно масових вбивств мирних жителів у Бучі латвійський мер заявив, що “за все, що сталося, відповідальні і Росія, і Україна, і США”. Він вважає, що у війні винний “програш дипломатії”.

“Мер латвійського міста Даугавпілс Андрейс Елксніньш виправдовує злочини Росії в Україні. Не дивно, що його політична сила опинилася на узбіччі політики за підсумками останніх виборів до Сейму Латвії”, — відповів Олег Ніколено.

За його словами, “висловлювання цього маргінального діяча” не є позицією Латвії, яка виступає проти російської агресії. Речник МЗС України нагадав, що латвійці здебільшого “не лише щиро співчувають, але й активно допомагають Україні в її боротьбі”.

Андрейс Елксніньш представник соціал-демократичної партії “Saskaņa” (“Злагода”). Політична сила підтримувалася серед російськомовних жителів Латвії. На останніх виборах до Сейму восени 2022 року партія не подолала 5% бар’єр.