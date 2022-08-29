29 серпня заступник міністра закордонних справ Микола Точицький висловив послу Туреччини в Україні Ягмуру Ахмету Гюльдере занепокоєння української сторони у зв’язку з наявною інформацією щодо перевезення зафрахтованим міністерством оборони РФ судном Sparta II з Сирії до РФ через протоку Босфор ракетних систем С-300ПМУ-2.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Посольству Туреччини вручили вербальну ноту МЗС України з порушеного питання.

Заступник міністра привернув увагу посла Туреччини до того, що, відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року, зазначене судно підпадає під визначення військового корабля для цілей цієї Конвенції.

Точицький звернувся з запитом до турецької сторони щодо надання офіційної інформації щодо вантажу, який було перевезено судном Sparta II через протоку Босфор, а також заходів, вжитих Туреччиною задля виконання положень Конвенції та запобігання подальшій ескалації російсько-української війни.

Він висловив сподівання, що турецька сторона неухильно дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого 2022 року про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни в межах послідовної позиції Турецької Республіки щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.