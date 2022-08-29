Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Посольству Туреччини вручили вербальну ноту МЗС України з порушеного питання.
Заступник міністра привернув увагу посла Туреччини до того, що, відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року, зазначене судно підпадає під визначення військового корабля для цілей цієї Конвенції.
Точицький звернувся з запитом до турецької сторони щодо надання офіційної інформації щодо вантажу, який було перевезено судном Sparta II через протоку Босфор, а також заходів, вжитих Туреччиною задля виконання положень Конвенції та запобігання подальшій ескалації російсько-української війни.
Він висловив сподівання, що турецька сторона неухильно дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого 2022 року про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни в межах послідовної позиції Турецької Республіки щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
- Наприкінці липня торгове судно, яке перебуває під санкціями США, пройшло турецьку протоку Босфор на шляху з Сирії до РФ. Співробітники європейської розвідки, які стежили за Sparta II, стверджують, що на ньому перевозили військові машини для підтримки війни РФ проти Україні.
- Минулого місяця російський уряд також зробив крок до збільшення виробництва зброї, домагаючись полегшити трудове законодавство в оборонних компаніях, посилаючись на “короткострокову збільшену потребу в ремонті зброї та військової техніки”.
- Водночас російські військові системи базуються на компонентах мікроелектроніки, розроблених і вироблених у США, Європі та Східній Азії, згідно з новим звітом Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні, заснованому на дослідженні залишків озброєння, яке використовувалося в Україні.
- Через західні санкції РФ зазнає занепаду військово-промислового комплексу. Для відновлення боєздатності країна-агресор змушена постачати у підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 1950-1960 років виробництва.