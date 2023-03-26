Про це повідомило МЗС України.
“Заяви РФ щодо намірів розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю є черговим провокативним кроком злочинного путінського режиму, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому”, — зазначили у повідомленні.
У МЗС вимагають негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН для обговорення цього питання.
Зазначено, що Кремль в умовах продовження її агресивної війни проти України “демонструє свою неспроможність перемагати на полі бою”.
Україна звернулася до країн-членів G7 та Євросоюзу з проханням попередити Мінськ про “наслідки для Білорусі, у разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії”. МЗС України очікує на “ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема й як постійних членів Ради Безпеки ООН”.
- 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що його держава буцімто планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.
- У Німеччині розкритикували заяву президента Росії Володимира Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. У МЗС ФРН назвали рішення проявом подальшої ескалації ядерної риторики.