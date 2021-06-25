Міністерство закордонних справ України матиме розмови із послами Німеччини і Франції через нещодавню пропозицію Берліна і Парижа відновити саміти Росії та Європейського Союзу.

Про це поінформував сьогодні у відеозверненні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він уточнив, що вчора перебував із візитом у Брюсселі, і вже там дізнався про ініціативу Німеччини і Франції відновити саміти Росія-ЄС.

За словами Кулеби, на момент внесення документ (підсумкове комюніке саміту Євросоюзу) “повністю відповідав нашим інтересам”.

Очільник МЗС наголосив, що якби ініціатива канцлерки Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона була підтримана, це стало б серйозним послабленням тиску на РФ.

“Вони, Берлін і Париж, внесли туди (до документа, – ред.) таку правку: а давайте, де-факто, відновимо саміти Росія-ЄС. Ці саміти були заморожені саме після незаконної спроби анексії Криму і розв’язування російської агресії. Якби ця ініціатива пройшла, то вперше з 2014 року система тиску на Росію була б послаблена… Це внесло серйозні корективи в мій візит. Я… почав предметно працювати, щоб на момент початку саміту максимальна кількість країн Євросоюзу та чиновників Єврокомісії знали позицію України і володіли достатніми аргументами, щоб відбивати цю французько-німецьку пропозицію”, – зазначив міністр.

Кулеба уточнив, що за підсумками саміту пропозиція Німеччини та Франції не була підтримана. Натомість саміт ЄС ухвалив документ, де написано, що РФ “має взяти відповідальність за повне виконання Мінських домовленостей”.

У зв’язку з інцидентом Кулеба анонсував зустрічі з послами Німеччини та Франції.

“Цей неприємний і неочікуваний ні для кого напад ми відбили. Ми зараз будемо детально розбиратися, що стоїть за цією ініціативою, чому саме зараз? Як далі поводитимуть себе Берлін і Париж. Я страшенно не люблю з близькими друзями і партнерами дискутувати на неприємні теми, я люблю говорити про те, що нас об’єднує. Але я переконаний, що коли близькі до тебе, дружні країни роблять щось, що грубо порушує твої національні інтереси, то ти маєш бути з ними відвертими і так само жорстко свої національні інтереси захищати. Тому сьогодні ми поспілкуємося з послами Німеччини, Франції, і хочемо краще розуміти, які наміри переслідує Берлін та Париж і як це співвідноситься з санкційною політикою проти Росії і їхньою роллю посередників у “нормандському форматі“, – наголосив Кулеба.

(На відео – з 4:45)