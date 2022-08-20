Міністерство закордонних справ України закликало Австрію вислати постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова за допис із закликом "не щадити українців".

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

Він зазначив, що не можна терпіти мову геноциду, необхідно оголосити Михайла Ульянова персоною нон грата.

“Посол Росії Михайло Ульянов закликає знищити українську націю. Не можна терпіти цю мову геноциду. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію – оголосити його персоною нон грата”, – заявив речник МЗС України.

Напередодні постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов опублікував допис у Twitter із закликом “не щадити українців”. “No mercy to the Ukrainian population!”, – написав Ульянов. У перекладі ця фраза означає “жодної пощади українському населенню”.

Цей допис Ульянова – це реакція на повідомлення президента України Володимира Зеленського, який у Twitter подякував США за черговий пакет військової допомоги.

Проте згодом Михайло Ульянов видалив своє повідомлення та спробував виправдатись, залишивши нові дописи з вибаченнями.

“Я повинен вибачитися. Я забув, з ким маю справу. Звичайно, я мав на увазі США з їх постачанням зброї й президента України, який буквально вчора заявив, що відкидає будь-які мирні переговори. Дійсно, ніякої пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав”, – написав він.