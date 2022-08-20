Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.
Він зазначив, що не можна терпіти мову геноциду, необхідно оголосити Михайла Ульянова персоною нон грата.
“Посол Росії Михайло Ульянов закликає знищити українську націю. Не можна терпіти цю мову геноциду. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію – оголосити його персоною нон грата”, – заявив речник МЗС України.
Напередодні постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов опублікував допис у Twitter із закликом “не щадити українців”. “No mercy to the Ukrainian population!”, – написав Ульянов. У перекладі ця фраза означає “жодної пощади українському населенню”.
Цей допис Ульянова – це реакція на повідомлення президента України Володимира Зеленського, який у Twitter подякував США за черговий пакет військової допомоги.
Проте згодом Михайло Ульянов видалив своє повідомлення та спробував виправдатись, залишивши нові дописи з вибаченнями.
“Я повинен вибачитися. Я забув, з ким маю справу. Звичайно, я мав на увазі США з їх постачанням зброї й президента України, який буквально вчора заявив, що відкидає будь-які мирні переговори. Дійсно, ніякої пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав”, – написав він.
- У міністерстві оборони США оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю 755 мільйонів доларів.
- Уряд Естонії схвалив черговий пакет військової допомоги для України, у межах якого надішле додаткове озброєння, зокрема міномети та протитанкові засоби.
- За даними Кільського інституту, починаючи з квітня Європа зменшує обсяг надання Україні військової допомоги. У липні, за даними ЗМІ, одразу шість країн Європи не надали Україні нових обіцянок військової допомоги.