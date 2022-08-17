Міністерство закордонних справ України закликало відреагувати на наративи кремлівської пропаганди у матеріалах російської служби Deutsche Welle. Відомство звернулося до уряду Німеччини.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Речник МЗС навів приклади публікацій DW: “Визнати Україну терористичною державою”, “Заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна” та коментарі російських політологів, а саме “один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС”.

Олег Ніколенко звернув увагу на публікацію “Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун”. Фото нацистського фюрера розмістили поряд з обкладинкою з зображенням президентського подружжя.

За його словами, подібні маніпуляції поширює російська служба німецького Deutsche Welle, російські офіційні особи та пропагандисти. Зазначимо, що DW є державною структурою, яка фінансується німецькими платниками податків. “Наразі нам не зрозуміло, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді, маніпулює цитатами та здійснює підміну понять щодо причин та наслідків агресії Росії проти України”, — зазначив речник МЗС.

Раніше німецький уряд обмежив діяльність на території ФРН каналу російської пропаганди RT, бо їхні наративи становили загрози, які просуває російська дезінформація. Міністерство закликало відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW.