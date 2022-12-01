Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Польщі й закликав партнерів підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Під час зустрічі Дмитро Кулеба окреслив кроки задля протидії агресії РФ. Він приділив окрему увагу ролі ОБСЄ у відновленні миру в Європі.

Крім того, він наголосив, що ОБСЄ має продемонструвати безкомпромісну боротьбу за принципи, на яких була заснована ця організація. А для тривалого миру в Європі необхідні перемога України та відновлення її міжнародно визнаних кордонів.

Він розповів, що Росія запускає ракети по критичній цивільній інфраструктурі України, підбурює на державному телебаченні до геноциду проти українців та продовжує військову агресію на полі бою.

“Ви всі бачили жахи війни, розв’язаної Росією на українській землі. Тому зараз постає справедливе питання: чому стала можливою присутність Росії на цьому засіданні ОБСЄ? Їй тут не місце”, – зазначив міністр закордонних справ України.

Кулеба також нагадав, що трибунал дозволить притягнути Росію та її керівництво до відповідальності за грубі порушення міжнародного права й закликав партнерів підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ проти України.

Крім того, Дмитро Кулеба закликав держави-учасниці ОБСЄ визнати Голодомор 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Дипломат підкреслив, що на тлі багаторічної безкарності Росія вкотре намагається знищити українську націю, а також грати в голодні ігри з усім світом.

“Світ не повинен закривати очі на злочини російського режиму. 90 років тому це вже призвело до смерті мільйонів українців”, – зауважив глава МЗС.