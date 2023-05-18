Джерело: заява МЗС України з нагоди 79-ї річниці депортації кримських татар та вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.
18 травня 2023 року виповнюється 79 років з моменту примусової депортації кримських татар – одного із найжахливіших злочинів радянського тоталітарного режиму.
За сфабрикованими справами у 1944 році СРСР звинуватив кримськотатарський народ у співпраці з нацистською владою, що стало надуманим приводом запустити механізм депортації. Порушуючи норми міжнародного права, радянський уряд здійснив акт геноциду, аби стерти національну ідентичність кримськотатарського народу – корінного народу України, забороняючи використання рідної мови, сповідування своєї релігії та збереження власної культури.
“Ми пам’ятаємо тих, хто постраждав від цієї трагедії, та віддаємо належну шану кримськотатарському народу, який протягом сторічь зазнавав і продовжує зазнавати репресій з боку Російської імперії, СРСР, а тепер сучасної Росії”, – йдеться в заяві.
Після тимчасової окупації Росією Криму у 2014 році та повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Крим фактично став величезною в’язницею під відкритим небом і місцем для приховування злочинів РФ. Понад 180 громадян України були позбавлені волі на основі політично та релігійно вмотивованих переслідувань в Криму.
Серед них – перший заступник Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелял, якого Росія закрила на 17 років у в’язниці за його участь в інавгураційному саміті Кримської Платформи.
Також “особливим проявом свавілля російської репресивної машини” стало затримання 25-річної кримської татарки Лєніє Умерової, яку Росія затримала в грудні минулого року при спробі потрапити в Крим, аби відвідати хворого батька. Сьогодні її продовжують утримувати в СІЗО Лефортово за звинуваченням у державній зраді, у той час як єдиний так званий “злочин” Лєніє – відмова від російського паспорта. В
“Вимагаємо від Російської Федерації припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, невідкладно звільнити усіх політичних в’язнів, забезпечити повне дотримання зобов’язань РФ як держави-окупанта відповідно до міжнародного права”, – наголошується в документі.
Крім того, МЗС закликало міжнародних партнерів, у тому числі учасників Міжнародної Кримської платформи, засудити цей злочин депортації та визнати депортацію кримськотатарського народу у 1944 році геноцидом. “Переконані, що лише перемога України та звільнення Кримського півострова зможе покласти край системним репресіям проти корінного кримськотатарського народу та відновити повагу до прав людини у світі”, – резюмували в заяві.
- 18 травня – День пам’яті жертв кримськотатарського народу присвячений вшануванню пам’яті кримців, які були депортовані внаслідок масових репресій в СРСР у 1944 році.
- У тимчасово окупованому Криму все частіше вручають повістки місцевим мешканцям, а темпи так званої “часткової мобілізації” РФ зростають.
- 6 березня відбулося перше засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови, створеної урядом на початку січня цього року з метою виконання Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки.
- За даними правозахисників, протягом 2022 року Росія відкрила проти кримців мінімум 200 адміністративних справ “за дискредитацію російської армії”, а також утримує в СІЗО у Сімферополі щонайменше 110 осіб, викрадених з Херсонської та Запорізької областей.
- Після окупації Росією Кримського півострова на його територію прибуло понад пів мільйона громадян РФ. Втім, всі вони знаходяться там незаконно, адже не переїжджали через українські КПВВ або прострочити терміни перебування. Тому, після деокупації Криму Україна має відправити їх назад.