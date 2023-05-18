Міністерство закордонних справ закликає партнерів визнати геноцидом депортацію кримськотатарського народу в 1944 році і вимагає від Росії припинити порушення прав людини у тимчасово окупованому Криму та невідкладно звільнити всіх політвʼязнів.

Джерело: заява МЗС України з нагоди 79-ї річниці депортації кримських татар та вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

18 травня 2023 року виповнюється 79 років з моменту примусової депортації кримських татар – одного із найжахливіших злочинів радянського тоталітарного режиму.

За сфабрикованими справами у 1944 році СРСР звинуватив кримськотатарський народ у співпраці з нацистською владою, що стало надуманим приводом запустити механізм депортації. Порушуючи норми міжнародного права, радянський уряд здійснив акт геноциду, аби стерти національну ідентичність кримськотатарського народу – корінного народу України, забороняючи використання рідної мови, сповідування своєї релігії та збереження власної культури.

“Ми пам’ятаємо тих, хто постраждав від цієї трагедії, та віддаємо належну шану кримськотатарському народу, який протягом сторічь зазнавав і продовжує зазнавати репресій з боку Російської імперії, СРСР, а тепер сучасної Росії”, – йдеться в заяві.

Після тимчасової окупації Росією Криму у 2014 році та повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Крим фактично став величезною в’язницею під відкритим небом і місцем для приховування злочинів РФ. Понад 180 громадян України були позбавлені волі на основі політично та релігійно вмотивованих переслідувань в Криму.

Серед них – перший заступник Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелял, якого Росія закрила на 17 років у в’язниці за його участь в інавгураційному саміті Кримської Платформи.

Також “особливим проявом свавілля російської репресивної машини” стало затримання 25-річної кримської татарки Лєніє Умерової, яку Росія затримала в грудні минулого року при спробі потрапити в Крим, аби відвідати хворого батька. Сьогодні її продовжують утримувати в СІЗО Лефортово за звинуваченням у державній зраді, у той час як єдиний так званий “злочин” Лєніє – відмова від російського паспорта. В

“Вимагаємо від Російської Федерації припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, невідкладно звільнити усіх політичних в’язнів, забезпечити повне дотримання зобов’язань РФ як держави-окупанта відповідно до міжнародного права”, – наголошується в документі.

Крім того, МЗС закликало міжнародних партнерів, у тому числі учасників Міжнародної Кримської платформи, засудити цей злочин депортації та визнати депортацію кримськотатарського народу у 1944 році геноцидом. “Переконані, що лише перемога України та звільнення Кримського півострова зможе покласти край системним репресіям проти корінного кримськотатарського народу та відновити повагу до прав людини у світі”, – резюмували в заяві.