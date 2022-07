Російські космонавти розгорнули прапори незаконних квазіутворень на Міжнародній космічній станції. Вони підтримали агресивну війну Росії проти України. Фотографію було присвячено виходу ЗСУ від Лисичанська.

“Святкуємо і на Землі, і в космосі”, – написали в “Роскосмосі”.

Russian cosmonauts display on @Space_Station a flag under which Russian troops kill women and children in Donbas and turn entire Ukrainian cities to ashes. Russia is exporting its barbarism even to space – a zone of peace. It must be barred from all international space programs. pic.twitter.com/jn6iXIliqw

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 5, 2022