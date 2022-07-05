Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко у Twitter.
За словами спікера міністерства, у такий спосіб РФ показала, що експортує варварство навіть у космос.
“Російські космонавти продемонстрували на Міжнародній космічній станції прапор, під яким російські війська вбивають жінок та дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста. Росія експортує своє варварство навіть у космос – зону миру. Її треба виключити зі всіх міжнародних космічних програм”, — заявив Олег Ніколенко.
Російські космонавти розгорнули прапори незаконних квазіутворень на Міжнародній космічній станції. Вони підтримали агресивну війну Росії проти України. Фотографію було присвячено виходу ЗСУ від Лисичанська.
“Святкуємо і на Землі, і в космосі”, – написали в “Роскосмосі”.
Russian cosmonauts display on @Space_Station a flag under which Russian troops kill women and children in Donbas and turn entire Ukrainian cities to ashes. Russia is exporting its barbarism even to space – a zone of peace. It must be barred from all international space programs. pic.twitter.com/jn6iXIliqw
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 5, 2022
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що до осені в Україні можуть застрягти до 60 млн тонн зерна, якщо український експорт блокуватимуть і далі.
- З вимогою призупинити членство Росії і Білорусі у міжнародних спортивних організаціях виступили міністри спорту 35 європейських і неєвропейських країн.