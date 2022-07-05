Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

За словами спікера міністерства, у такий спосіб РФ показала, що експортує варварство навіть у космос.

“Російські космонавти продемонстрували на Міжнародній космічній станції прапор, під яким російські війська вбивають жінок та дітей на Донбасі та перетворюють на попіл цілі українські міста. Росія експортує своє варварство навіть у космос – зону миру. Її треба виключити зі всіх міжнародних космічних програм”, — заявив Олег Ніколенко.