Велика Британія попередила Кремль про роботу над санкціями, спрямованими проти фінансового сектора Російської Федерації, якщо вона вторгнеться в Україну.

Про це повідомляє міжнародна агенція Reuters.

“Ми не погодимося з кампанією, яку Росія веде, щоб скинути своїх демократичних сусідів. Вони неправдиво представили Україну як загрозу, щоб виправдати свою агресивну позицію. Росія тут агресор. НАТО завжди був оборонним союзом”, – заявила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Трасс зазначила, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну з боку Росії спричинить величезні наслідки, включаючи й скоординовані санкції, що завдадуть серйозної шкоди інтересам і економіці Росії.

“Велика Британія працює з нашими партнерами над цими санкціями, включаючи заходи, націлені на російський фінансовий сектор та приватних осіб”, – наголосила вона.

Трасс заявила, що планує відвідати Україну наприкінці січня і що ситуація наближається до вирішального моменту.

Як зазначила політик, Британія виступала проти будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

“Європа має зменшити свою залежність від російського газу, – сказала дипломатка. – Велика Британія, як і раніше, виступає проти “Північного потоку-2″, і я працюю з союзниками та партнерами, щоб підкреслити стратегічні ризики цього проєкту”.