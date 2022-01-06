Про це повідомляє міжнародна агенція Reuters.
“Ми не погодимося з кампанією, яку Росія веде, щоб скинути своїх демократичних сусідів. Вони неправдиво представили Україну як загрозу, щоб виправдати свою агресивну позицію. Росія тут агресор. НАТО завжди був оборонним союзом”, – заявила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.
Трасс зазначила, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну з боку Росії спричинить величезні наслідки, включаючи й скоординовані санкції, що завдадуть серйозної шкоди інтересам і економіці Росії.
“Велика Британія працює з нашими партнерами над цими санкціями, включаючи заходи, націлені на російський фінансовий сектор та приватних осіб”, – наголосила вона.
Трасс заявила, що планує відвідати Україну наприкінці січня і що ситуація наближається до вирішального моменту.
Як зазначила політик, Британія виступала проти будівництва газопроводу “Північний потік-2”.
“Європа має зменшити свою залежність від російського газу, – сказала дипломатка. – Велика Британія, як і раніше, виступає проти “Північного потоку-2″, і я працюю з союзниками та партнерами, щоб підкреслити стратегічні ризики цього проєкту”.
- Головна дипломатка Великої Британії попередила членів G7, що “вільні демократичні країни” мають припинити зважати на російський газ та російські гроші задля збереження своєї незалежності.
- Міністр з питань безпеки Великої Британії назвав Росію ворожою країною.
- Сполучені Штати Америки та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни в надії краще підготувати країну до протистояння тому, що, на їхню думку, може бути наступним кроком президента Росії Володимира Путіна у гібридній війні.