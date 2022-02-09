Про це повідомляє BBC.

Невідомі хакери проникли всередину систем МЗС, проте не отримали доступу до секретної чи “чутливої” інформації, після чого були виявлені. Згідно з повідомленням, для “термінової” боротьби з кіберзлочинцями відомство залучило фірму з кібербезпеки BAE Systems Applied Intelligence. У Міністерстві інцидент відмовилися коментувати.

“Ми не коментуємо безпеку, але маємо системи для виявлення та захисту від потенційних кіберінцидентів” – заявили в МЗС.

Дата початку кібератаки невідома, проте контакт закінчився 12 січня. Додамо, що перший відомий злом урядової мережі Великобританії стався у 2003 році, коли на Міністерство закордонних справ “напали” хакери, які, як вважається, пов’язані з Китаєм.