Міністерство закордонних справ Великої Британії стало ціллю кібератаки на початку року. Подробиці про інцидент надійшли через "помилково" опубліковану на сайті уряду тендерну документацію.

Про це повідомляє BBC.

Невідомі хакери проникли всередину систем МЗС, проте не отримали доступу до секретної чи “чутливої” інформації, після чого були виявлені. Згідно з повідомленням, для “термінової” боротьби з кіберзлочинцями відомство залучило фірму з кібербезпеки BAE Systems Applied Intelligence. У Міністерстві інцидент відмовилися коментувати.

“Ми не коментуємо безпеку, але маємо системи для виявлення та захисту від потенційних кіберінцидентів” – заявили в МЗС.

Дата початку кібератаки невідома, проте контакт закінчився 12 січня. Додамо, що перший відомий злом урядової мережі Великобританії стався у 2003 році, коли на Міністерство закордонних справ “напали” хакери, які, як вважається, пов’язані з Китаєм.