Міністерство закордонних справ України відкликає для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ.

У зовнішньополітичному відомстві України повідомили, що це рішення спричинене протиправними рішеннями, ухваленими вчора керівництвом Російської Федерації .

Мова йде про підписані 21 лютого президентом Росії Володимиром Путіним угоди щодо визнання “незалежності” створених російською окупаційною владою квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих “Луганської Народної Республіки” та “Донецької Народної Республіки”.

У зв’язку із цим тимчасово повіреного у справах України у Російській Федерації Василя Покотила викликали в Україну. Мета цього кроку, як зазначають у МВС, – проведення консультацій.

Сьогодні, під час спільного брифінгу глав держав України та Естонії, Володимир Зеленський заявив, що обдумує питання розриву дипломатичних відносин із Росією через протиправне визнання нею незалежності території ОРДЛО та посягання на суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.