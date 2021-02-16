Про це йшлося на пресконференції Кулеби з його словацьким колегою Іваном Корчком.
Кулеба зазначив, що особисто він не бере участі в подібних пропагандистських заходах, але коментуючи дії Кравчука заявив, що останньому статус дає змогу робити більше, ніж можуть інші посадовці.
“Але сам його історичний статус, його роль у здобутті незалежності України дозволяє йому робити трохи більше, ніж будь-якому посадовцю, зокрема під час різних телеетерів”, — заявив міністр.
Очільник МЗС переконаний, що попри випадок на російському ТБ, питань до Кравчука немає.
“Леонід Кравчук є першим Президентом України. Можу вам сказати, що він дуже гідно представляє українські інтереси в Тристоронній контактній групі, а нещодавно представляв інтереси України на брифінгу Ради Безпеки ООН, де обговорювався стан виконання Мінських домовленостей. Тому питань до нього щодо принциповості та патріотичності його позиції бути не може”, — додав Кулеба.
- Нагадаємо, Леоніда Кравчука в етері російського пропагандистського каналу “Росія 1” вів дискусію з терористом “ДНР” Денисом Пушиліним.
- Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович сказав, що не бачить у цьому нічого поганого.
- Варто зазначити, що Леонід Кравчук вже не вперше з’являється у прямих ефірах російських пропагандистських каналів. У грудні 2020 року він був наживо на “Росія 24”. У липні 2020 року Леонід Кравчук дав інтерв’ю пропагандистці Скабєєвій. А в січні 2020 року Кравчук у програмі “60 минут” на телеканалі “Росія 1” розказав, що Сталін та Гітлер зустрічалися у Львові.