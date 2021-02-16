Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що голові української делегації у ТКГ Леонідові Кравчуку статус дає змогу робити більше, ніж можуть інші посадовці, коментуючи його розмову з ватажком "ДНР" на російському телебаченні.

Про це йшлося на пресконференції Кулеби з його словацьким колегою Іваном Корчком.

Кулеба зазначив, що особисто він не бере участі в подібних пропагандистських заходах, але коментуючи дії Кравчука заявив, що останньому статус дає змогу робити більше, ніж можуть інші посадовці.

“Але сам його історичний статус, його роль у здобутті незалежності України дозволяє йому робити трохи більше, ніж будь-якому посадовцю, зокрема під час різних телеетерів”, — заявив міністр.

Очільник МЗС переконаний, що попри випадок на російському ТБ, питань до Кравчука немає.

“Леонід Кравчук є першим Президентом України. Можу вам сказати, що він дуже гідно представляє українські інтереси в Тристоронній контактній групі, а нещодавно представляв інтереси України на брифінгу Ради Безпеки ООН, де обговорювався стан виконання Мінських домовленостей. Тому питань до нього щодо принциповості та патріотичності його позиції бути не може”, — додав Кулеба.