Міністерство закордонних справ України відреагувало на висновки Моніторингової місії ООН щодо порушення прав людини під час повномасштабної війни, назвавши неприйнятним покладати відповідальність на жертву.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зазначається, що у Міністерстві закордонних справ України взяли до уваги доповіді, підготовлені Моніторинговою місією ООН в Україні. Йдеться про доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні та доповідь щодо поводження з військовополоненими.

У відомстві подякували місії за її роботу, зокрема документування порушень міжнародного права у сфері прав людини й міжнародного гуманітарного права, вчинених РФ в контексті збройної агресії проти України.

Водночас в МЗС вважають неприйнятним “покладання відповідальності на жертву агресії. Відповідно до Статуту ООН, Україна має право на самозахист”.

“Як неодноразово наголошувало МЗС України, українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як урівняння жертви та агресора”, — додали у повідомленні.

Зауважимо, що за даними ООН, буцімто зафіксовано 25 “довільних страт російських військовополонених”, які вчинили ЗСУ. Крім того, ООН зафіксувала 15 випадків страт українських військовополонених, 11 з яких вчинили найманці ПВК “Вагнер”.