Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Зазначається, що у Міністерстві закордонних справ України взяли до уваги доповіді, підготовлені Моніторинговою місією ООН в Україні. Йдеться про доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні та доповідь щодо поводження з військовополоненими.
У відомстві подякували місії за її роботу, зокрема документування порушень міжнародного права у сфері прав людини й міжнародного гуманітарного права, вчинених РФ в контексті збройної агресії проти України.
Водночас в МЗС вважають неприйнятним “покладання відповідальності на жертву агресії. Відповідно до Статуту ООН, Україна має право на самозахист”.
“Як неодноразово наголошувало МЗС України, українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як урівняння жертви та агресора”, — додали у повідомленні.
Зауважимо, що за даними ООН, буцімто зафіксовано 25 “довільних страт російських військовополонених”, які вчинили ЗСУ. Крім того, ООН зафіксувала 15 випадків страт українських військовополонених, 11 з яких вчинили найманці ПВК “Вагнер”.
- Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 22 209 поранених і загиблих серед цивільного населення в Україні внаслідок російського нападу. Зокрема понад 8 тисяч осіб було вбито.
- У звіті Human Rights Watch наголосили, що російський широкомасштабний напад спричинив такі травматичні та руйнівні наслідки для дітей у школах-інтернатах, як примусові депортації до РФ і розлучення з їхніми родинами. До лютого 2022 року в інтернатних закладах України перебувало понад 105 тисяч дітей, близько 32 тисячі з них знаходяться у регіонах, які перебувають під частковою або повною російською окупацією.