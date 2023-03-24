Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зазначається, що у Міністерстві закордонних справ України взяли до уваги доповіді, підготовлені Моніторинговою місією ООН в Україні. Йдеться про доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні та доповідь щодо поводження з військовополоненими.

У відомстві подякували місії за її роботу, зокрема документування порушень міжнародного права у сфері прав людини й міжнародного гуманітарного права, вчинених РФ в контексті збройної агресії проти України.

Водночас в МЗС вважають неприйнятним “покладання відповідальності на жертву агресії. Відповідно до Статуту ООН, Україна має право на самозахист”.

“Як неодноразово наголошувало МЗС України, українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як урівняння жертви та агресора”, — додали у повідомленні.

Зауважимо, що за даними ООН, буцімто зафіксовано 25 “довільних страт російських військовополонених”, які вчинили ЗСУ. Крім того, ООН зафіксувала 15 випадків страт українських військовополонених, 11 з яких вчинили найманці ПВК “Вагнер”.