Про це повідомили в пресслужбі МЗС Вірменії.
“Заступник міністра закордонних справ [Вірменії] Шаварш Кочарян представив послу оцінку МЗС Республіки Вірменія в зв’язку з заявою МЗС України про напруженість на вірмено-азербайджанському кордоні”, – йдеться в повідомленні.
Кочарян роз’яснив Кулебі ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні.
“Поінформував про порушення режиму припинення вогню, обстріли цивільної інфраструктури і постійні напади на цивільних осіб з боку азербайджанських збройних сил в північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, а також про ситуацію, що склалася в результаті агресивних дій Азербайджану”, – додали в МЗС Вірменії.
13 липня Міністерство закордонних справ України виступило із заявою, що Україна виступає за політичне врегулювання ситуації між Вірменією і Азербайджаном на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки.
- Раніше повідомлялося, що вдень 12 липня на азербайджано-вірменському кордоні спалахнули бойові дії. Азербайджан звинувачує підрозділи вірменських військових в артилерійському обстрілі.