Посла України Івана Кулебу викликали до міністерства закордонних справ Вірменії в зв'язку з заявою українського МЗС про напружену ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС Вірменії.

“Заступник міністра закордонних справ [Вірменії] Шаварш Кочарян представив послу оцінку МЗС Республіки Вірменія в зв’язку з заявою МЗС України про напруженість на вірмено-азербайджанському кордоні”, – йдеться в повідомленні.

Кочарян роз’яснив Кулебі ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні.

“Поінформував про порушення режиму припинення вогню, обстріли цивільної інфраструктури і постійні напади на цивільних осіб з боку азербайджанських збройних сил в північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, а також про ситуацію, що склалася в результаті агресивних дій Азербайджану”, – додали в МЗС Вірменії.

13 липня Міністерство закордонних справ України виступило із заявою, що Україна виступає за політичне врегулювання ситуації між Вірменією і Азербайджаном на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки.