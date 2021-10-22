Про це #Буквам повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Він зазначив, що МЗС отримало підтвердження належності Галини Хатчінс до українського громадянства.
Наразі генеральне консульство України в Сан-Франциско з‘ясовує обставини та взаємодіє із американськими правоохоронцями в контексті розслідування.
“Консули також встановлюють зв‘язок із рідними українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу”, – додав Ніколенко.
Нагадаємо, Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.
Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.
Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Хатчінс відправили авіацією в лікарню міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.
48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебуває в критичному стані.
У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.
Галина Хатчінс – уродженка України. Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналістом-розслідувачем для британських документальних фільмів в Європі.
Пізніше вона переїхала в США, де у 2015 році успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі й стала знімати короткометражні та документальні фільми.
Першою її великою художньою роботою став фільм “Archenemy” (“Запеклий ворог”) з Джо Манганьєлло у 2020 році.
У 2019 році видання American Cinematographer оголосило Хатчінс переможницею в номінації “Зірка, що сходить” (Rising Stars).
- У березні Алек Болдвін і його дружина лайфстайл-блогерка та інструкторка з йоги Хіларія оголосили про появу у своїй родині шостої дитини — всього через півроку після народження їхнього сина Едуардо Пао Лукаса у вересні.