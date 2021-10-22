Міністерство закордонних справ України з’ясовує обставини смерті українки Галини Хатчінс, яка загинула від пострілу голлівудського актора Алека Болдвіна під час знімання фільму в США.

Про це #Буквам повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що МЗС отримало підтвердження належності Галини Хатчінс до українського громадянства.

Наразі генеральне консульство України в Сан-Франциско з‘ясовує обставини та взаємодіє із американськими правоохоронцями в контексті розслідування.

“Консули також встановлюють зв‘язок із рідними українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу”, – додав Ніколенко.

Нагадаємо, Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Хатчінс відправили авіацією в лікарню міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебуває в критичному стані.

У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.

Галина Хатчінс – уродженка України. Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналістом-розслідувачем для британських документальних фільмів в Європі.

Пізніше вона переїхала в США, де у 2015 році успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі й стала знімати короткометражні та документальні фільми.

Першою її великою художньою роботою став фільм “Archenemy” (“Запеклий ворог”) з Джо Манганьєлло у 2020 році.

У 2019 році видання American Cinematographer оголосило Хатчінс переможницею в номінації “Зірка, що сходить” (Rising Stars).