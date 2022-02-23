Українським громадянам рекомендують залишити терени Російської Федерації. Міністерство закордонних справ (МЗС) радить утриматися від поїздок до Росії.

Про це повідомляється в заяві МЗС України.

Рекомендацію надали через посилення російської агресії проти України. Ситуація може призвести до обмеження можливостей надання консульської допомоги на території РФ.

“Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію”, — зауважили у повідомленні.

У разі виникнення обставин, за якими негайно треба отримати консульське реагування, громадянам радять звернутися до посольства України. Зокрема консульства знаходяться в Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі та Новосибірську. МЗС опублікувало контактні дані закордонних дипломатичних установ України на території РФ:

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що нехтування рекомендацією може значно ускладнити забезпечення належного захисту українців в Росії.