Про це повідомляється в заяві МЗС України.
Рекомендацію надали через посилення російської агресії проти України. Ситуація може призвести до обмеження можливостей надання консульської допомоги на території РФ.
“Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію”, — зауважили у повідомленні.
У разі виникнення обставин, за якими негайно треба отримати консульське реагування, громадянам радять звернутися до посольства України. Зокрема консульства знаходяться в Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі та Новосибірську. МЗС опублікувало контактні дані закордонних дипломатичних установ України на території РФ:
- Посольство України в Російській Федерації (тел.: +7 919 768 77 96; електронна пошта: [email protected], [email protected]).
- Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі (тел.: +7 921 304 05 72; електронна пошта: [email protected]).
- Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; електронна пошта: [email protected]).
- Консульство України в Єкатеринбурзі (тел.: +7 953 0000207; електронна пошта: [email protected]).
- Консульство України в Новосибірську (тел.: +7 913 379 12 93; електронна пошта: [email protected]).
У Міністерстві закордонних справ наголосили, що нехтування рекомендацією може значно ускладнити забезпечення належного захисту українців в Росії.
- Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про звернення до президента України №7095 щодо закриття кордонів з Росією та Білоруссю.
- Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Путін ніколи не боявся вступу України до НАТО. Водночас Україна готова “битися за кожен дюйм своєї землі”.
- 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” доручив Міноборони РФ забезпечити “функцію підтримання миру” російськими військовими на території ОРДЛО.
- Своєю чергою, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про пакет санкцій, які були застосовані проти Росії після визнання Москвою ОРДЛО. За його словами, цей акт можна розцінювати як вторгнення в Україну.