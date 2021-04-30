Міністерство закордонних справ України засудило марш у Києві на честь дивізії СС “Галичина”.

Про це йдеться у заяві речника МЗС Олега Ніколенка.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС.

“Пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні. За тиждень Україна вшановуватиме пам’ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів. Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства”, – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, у середу, 28 квітня, в Києві відбувся марш на честь 78-ї річниці створення Української дивізії січових стрільців “Галичина”.