Українському посольству в Туреччині вдалося знайти шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу в Туреччині. Водночас ще понад 20 осіб розшукують.

Про це “Суспільному” повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, стан людей задовільний, а загроза життю відсутня. Втім, у частини громадян зруйноване житло. Наразі вони мешкатимуть в турецьких родичів. З ними підтримує зв‘язок консул.

Загальна кількість звернень про українських громадян в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27. Як пише мовник, українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування.

Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила.

Нагадаємо, що кількість загиблих у Туреччині внаслідок землетрусу 6 лютого зросла до близько 3000 осіб, ще щонайменше 1444 особи загинуло у Сирії. Землетрус, який стався напередодні, став найпотужнішим у світі з 2021 року.

Для отримання допомоги, потрібно звернутися на “гарячу лінію” посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98. Діє також “гаряча лінія” МЗС України: +380 44 238 15 88.

Питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу взяв під особистий контроль глава МЗС України Дмитро Кулеба.