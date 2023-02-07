Про це “Суспільному” повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, стан людей задовільний, а загроза життю відсутня. Втім, у частини громадян зруйноване житло. Наразі вони мешкатимуть в турецьких родичів. З ними підтримує зв‘язок консул.
Загальна кількість звернень про українських громадян в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27. Як пише мовник, українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування.
Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила.
Нагадаємо, що кількість загиблих у Туреччині внаслідок землетрусу 6 лютого зросла до близько 3000 осіб, ще щонайменше 1444 особи загинуло у Сирії. Землетрус, який стався напередодні, став найпотужнішим у світі з 2021 року.
Для отримання допомоги, потрібно звернутися на “гарячу лінію” посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98. Діє також “гаряча лінія” МЗС України: +380 44 238 15 88.
Питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу взяв під особистий контроль глава МЗС України Дмитро Кулеба.
- Протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.
- Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.
- Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у регіоні.
- Президент Володимир Зеленський висловив співчуття турецькому народу та главі держави Реджепу Таїпу Ердогану через землетрус на південному сході країни. Він заявив, що Україна готова надати будь-яку допомогу у подоланні катастрофи.
- 6 лютого підземні поштовхи зафіксували у Румунії та Молдові, а також низці інших країн, однак найбільші руйнування сталися у Туреччині та Сирії. Заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера зауважив, що в Україні землетруси можуть статися, зокрема, як у Києві, так і в Криму.