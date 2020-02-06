Про це повідомляє ресурс “Телекритика”.

“Знайти тональність української мови, щоб глядач його сприймав, досить непросто. За нашими спостереженнями мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії. Подивившись комедії, потрапивши у вир подій, вони просто не помічають, якою мовою вони дивляться продукт. Продукти в весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська складніше дається для цього жанру. Артистам поки ще важко працювати на українській мові. Це збільшує втому, що потім впливає на бюджет. З комедіями українською простіше”, – заявила продюсер серіалів каналу Олена Єремєєва.

В той же час, на думку генерального продюсера каналу Максима Кривицького, серіали українською мовою важче продавати за кордон.

“Для продажу закладена мета виробляти російською мовою. Серіали, які вимагають адаптації на російську, не закладені в бізнес-модель як потенційний продукт для продажу. Ми розуміємо – щоб відповідати квотам, нам потрібні україномовні серіали. Тому ми варіюємо – частину серіалів виробляємо російською, частину українською. Також в числі наших партнерів є компанії, які виробляють тут – і для нас, і для Росії. В майбутньому вони планують працювати і для Європи”, – говорить він.

Олена Єремєєва також додала, що співробітникам каналу “подобається писати українською мовою”, проте україномовний продукт “не так добре продається”.