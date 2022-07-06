Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що під час Міжнародної конференції в Лугано не лише представлено драфт Плану відновлення України, також досягнуто домовленостей на підтримку України на загальну суму у $1,9 млрд.

Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема Шмигаль зауважив, на які саме програми спрямують кошти:

600 млн доларів на фінансову підтримку.

понад 500 млн доларів для розвитку нашого аграрного сектору. Зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств.

більш ніж 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону.

майже 250 млн доларів для розвитку проєктів цифрової трансформації нашої країни.

Прем’єр-міністр висловив вдячність уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність.