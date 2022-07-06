Про це він повідомив у Telegram.
Зокрема Шмигаль зауважив, на які саме програми спрямують кошти:
- 600 млн доларів на фінансову підтримку.
- понад 500 млн доларів для розвитку нашого аграрного сектору. Зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств.
- більш ніж 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону.
- майже 250 млн доларів для розвитку проєктів цифрової трансформації нашої країни.
Прем’єр-міністр висловив вдячність уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність.
“Коаліція захисту та підтримки України велика і потужна як ніколи. Ніхто не відчуває “втоми від війни”, як про це мріють у Кремлі”, – наголосив він.
- Нагадаємо, вартість відновлення України після повномасштабної агресії РФ попередньо оцінюється у 750 млрд доларів США.
- Влада України презентувала проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури Fast Recovery на конференції в Лугано.
- Європейський Союз шукає шляхи використання заморожених активів російських олігархів для фінансування відбудови України після війни. Таку заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
- Також раніше повідомлялося, що Європейська комісія затвердила План відбудови України, що передбачає виділення 9 млрд євро допомоги.