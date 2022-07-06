Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема Шмигаль зауважив, на які саме програми спрямують кошти:

  • 600 млн доларів на фінансову підтримку.
  • понад 500 млн доларів для розвитку нашого аграрного сектору. Зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств.
  • більш ніж 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону.
  • майже 250 млн доларів для розвитку проєктів цифрової трансформації нашої країни.

Прем’єр-міністр висловив вдячність уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність.

“Коаліція захисту та підтримки України велика і потужна як ніколи. Ніхто не відчуває “втоми від війни”, як про це мріють у Кремлі”, – наголосив він.