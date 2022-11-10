На 11 листопада аварійні відключення електропостачання не передбачаються – «Укренерго»

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Так, режим планових відключень діятиме:

з 05:00 до 23:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

з 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.

Натомість, як зазначили у пресслужбі, аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. І зауважили, що графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).

У компанії нагадали, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Та закликали не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

В “Укренерго” пояснюють, що обмеження світла введено для зменшення навантаження на мережі та забезпечення сталого балансування енергосистеми. Крім того, воно потрібно для уникнення повторних аварій після пошкоджень внаслідок ракетних ударів й атак дронами-камікадзе.