російсько-українська війна

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На 11 листопада аварійні відключення електропостачання не передбачаються – «Укренерго»

11 листопада по всій Україні діятимуть планові відключення. Найбільший обсяг обмежень введуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

П’ятниця, 11 листопада 2022, 00:01
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Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Так, режим планових відключень діятиме:

  • з 05:00 до 23:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
  • з 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.

Натомість, як зазначили у пресслужбі, аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. І зауважили, що графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).

У компанії нагадали, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Та закликали не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

В “Укренерго” пояснюють, що обмеження світла введено для зменшення навантаження на мережі та забезпечення сталого балансування енергосистеми. Крім того, воно потрібно для уникнення повторних аварій після пошкоджень внаслідок ракетних ударів й атак дронами-камікадзе.

Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Теги: авайрійні відключення, віялові відключення, енергетична галузь, енергетична система, Укренерго

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