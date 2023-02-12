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На 13 лютого відсутні ліміти енергоспоживання, проте відключення все ж можуть задіяти – Yasno

Генеральний директор постачальника енергоресурсів Yasno Сергій Коваленко зазначив, що вихідні та знижене споживання дали можливість фактично не застосовувати відключення електроенергії.

Неділя, 12 лютого 2023, 23:23
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Про це він повідомив у Facebook.

Так, впродовж минулих днів енергетики провели величезну роботу, запрацювали два блоки атомних станцій.

На 13 лютого НЕК “Укренерго” не визначило ліміти, проте робочий день означає, що електроенергії буде потрібно більше. Тому Коваленко закликав пам’ятати, що  відключення все ж можуть бути задіяні.

Фахівці продовжують ремонтні роботи, додатково електроенергія імпортується. Саме завдяки цьому ми всі зараз зі світлом”, – йдеться у дописі.

Раніше в “Укренерго” зауважили, що у Києві та чотирьох областях, де може бути потенційне зростання споживання, можливі аварійні відключення. Нині в Україні дефіциту потужності немає.

Водночас ворог продовжує спроби завдати ударів по нашій енергосистемі. Вночі на 12 лютого повітряними силами ЗСУ було збито 5 безпілотників, що атакували критичну інфраструктуру України баражуючими боєприпасами на південно-східному напрямку.

Тоді як в ніч на 11 лютого енергосистема України зазнала 17-ї атаки дронами, внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів у Харкові застосовуються аварійні відключення. Через масовану ракетну атаку 10 лютого найскладніша ситуація з електрикою спостерігається у Харківській та Хмельницькій областях. Енергетики працюють над відновленням пошкоджених об’єктів генерації.

Теги: відключення, електропостачання, ліміти споживання, ліміти, Сергій Коваленко, Укренерго

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