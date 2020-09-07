На всіх 14 муніципальних пляжах Києва не рекомендують купатися.

Про це повідомило КП “Плесо” на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, червоні прапори (не купатися) вивісили на всіх офіційних пляжах:

“Венеція”,

“Веселка”,

“Дитячий”,

“Золотий”,

“Молодіжний”,

“Передмістна Слобідка”,

“Тельбін”,

“Райдуга”,

“Центральний”,

“Чорторий”,

“Галерний”,

“Троєщина”,

“Вербний”,

“Пуща-Водиця”.

Зазначається, що така ситуація обумовлена аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, а також опадами, що були 3 вересня. Всі ці фактори значно погіршують нормативні показники води.