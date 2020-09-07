Про це повідомило КП “Плесо” на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, червоні прапори (не купатися) вивісили на всіх офіційних пляжах:

  • “Венеція”,
  • “Веселка”,
  • “Дитячий”,
  • “Золотий”,
  • “Молодіжний”,
  • “Передмістна Слобідка”,
  • “Тельбін”,
  • “Райдуга”,
  • “Центральний”,
  • “Чорторий”,
  • “Галерний”,
  • “Троєщина”,
  • “Вербний”,
  • “Пуща-Водиця”.

Зазначається, що така ситуація обумовлена аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, а також опадами, що були 3 вересня. Всі ці фактори значно погіршують нормативні показники води.

  • 9 липня повідомлялося, що на 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку, тому купатися там не рекомендується. 10 липня в КМДА підтвердили, що киянам не рекомендують купатися на всіх пляжах столиці через санітарно-мікробіологічні показники.
  • 16 липня стало відомо, що за результатами проведених лабораторних досліджень проб води купатися можна на дев’яти столичних пляжах.