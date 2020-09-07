Про це повідомило КП “Плесо” на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, червоні прапори (не купатися) вивісили на всіх офіційних пляжах:
- “Венеція”,
- “Веселка”,
- “Дитячий”,
- “Золотий”,
- “Молодіжний”,
- “Передмістна Слобідка”,
- “Тельбін”,
- “Райдуга”,
- “Центральний”,
- “Чорторий”,
- “Галерний”,
- “Троєщина”,
- “Вербний”,
- “Пуща-Водиця”.
Зазначається, що така ситуація обумовлена аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі, а також опадами, що були 3 вересня. Всі ці фактори значно погіршують нормативні показники води.
- 9 липня повідомлялося, що на 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку, тому купатися там не рекомендується. 10 липня в КМДА підтвердили, що киянам не рекомендують купатися на всіх пляжах столиці через санітарно-мікробіологічні показники.
- 16 липня стало відомо, що за результатами проведених лабораторних досліджень проб води купатися можна на дев’яти столичних пляжах.