Про це йдеться у дописі Ірини Верещук.

Так у п’ятницю, 15 квітня, погоджено евакуацію за наступними маршрутами:

  • З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
  • Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
  • Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
  • Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
  • с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
  • Рубіжне – Бахмут.

Ірина Верещук зауважила, що гуманітарні коридори у Луганській області працюватимуть лише за умови припинення обстрілів з боку російських окупантів.