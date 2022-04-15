Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що на 15 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації українців із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

Про це йдеться у дописі Ірини Верещук.

Так у п’ятницю, 15 квітня, погоджено евакуацію за наступними маршрутами:

З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).

с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне – Бахмут.

Ірина Верещук зауважила, що гуманітарні коридори у Луганській області працюватимуть лише за умови припинення обстрілів з боку російських окупантів.