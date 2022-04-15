Про це йдеться у дописі Ірини Верещук.
Так у п’ятницю, 15 квітня, погоджено евакуацію за наступними маршрутами:
- З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
- Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
- Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
- Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
- с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
- Рубіжне – Бахмут.
Ірина Верещук зауважила, що гуманітарні коридори у Луганській області працюватимуть лише за умови припинення обстрілів з боку російських окупантів.
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