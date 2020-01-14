У 2020 році на 15 станціях київського метро з'являться нові турнікети, виробництва словенської фірми "Riko, industrijski, gradbeni inzeniring in leasing d.o.o".

Про це порталу 44.ua повідомила радниця начальника Київського метрополітену Наталка Макогон.

Нові турнікети в метро встановлять замість старих, які працюють на багатьох станціях ще з 1970-х років. Ці турнікети регулярно б’ють пасажирів, навіть тих, хто заплатив за проїзд. Пасажири метро часто скаржилися на збої.

Подібні турнікети в 2019 році були встановлені на станції метро “Площа Льва Толстого”.

Нові турнікети будуть адаптовані під автоматизовану систему оплати проїзду (е-квиток). Розрахуватися за проїзд в метро можна буде за допомогою банківської карти, разового Qr-коду, е-квитка і проїзного.

Як пише видання “Хмарочос”, нові турнікети замовили у словенській компанії Riko за понад 100 млн гривень. Згідно з умовами контракту, обладнання буде призначене для станцій “Героїв Дніпра”, “Оболонь”, “Почайна”, “Тараса Шевченка”, “Контрактова площа”, “Льва Толстого”, “Либідська”, “Кловська”, “Палац спорту”, “Дружби народів”, “Видубичі”, “Славутич”, “Осокорки”, “Позняки” і “Харківська”.