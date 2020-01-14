Про це порталу 44.ua повідомила радниця начальника Київського метрополітену Наталка Макогон.
Нові турнікети в метро встановлять замість старих, які працюють на багатьох станціях ще з 1970-х років. Ці турнікети регулярно б’ють пасажирів, навіть тих, хто заплатив за проїзд. Пасажири метро часто скаржилися на збої.
Подібні турнікети в 2019 році були встановлені на станції метро “Площа Льва Толстого”.
Нові турнікети будуть адаптовані під автоматизовану систему оплати проїзду (е-квиток). Розрахуватися за проїзд в метро можна буде за допомогою банківської карти, разового Qr-коду, е-квитка і проїзного.
Як пише видання “Хмарочос”, нові турнікети замовили у словенській компанії Riko за понад 100 млн гривень. Згідно з умовами контракту, обладнання буде призначене для станцій “Героїв Дніпра”, “Оболонь”, “Почайна”, “Тараса Шевченка”, “Контрактова площа”, “Льва Толстого”, “Либідська”, “Кловська”, “Палац спорту”, “Дружби народів”, “Видубичі”, “Славутич”, “Осокорки”, “Позняки” і “Харківська”.
- У січні 2019 року повідомлялося, що в Київському метрополітені почали встановлювати нові турнікети українського виробництва.