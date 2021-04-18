Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Ingenuity – це вертоліт вагою 1,8 кг, який прибув на Марс на марсоході NASA Perseverance. Гелікоптер має дослідити можливості використання гвинтокрилих літальних апаратів в розрідженій атмосфері Марса.

У NASA визнають, що запуск вертольота може виявитися невдалим. Якщо так і станеться, то його знову спробують підняти над поверхнею планети наприкінці тижня.

За словами системного інженера NASA Фараха Алібея, політ на Червоній планеті – це непросто.

Нагадаємо, що Perseverance приземлився на Марсі в лютому 2021 року.

Марсохід шукатиме сліди давнього марсіанського життя. Крім того, він вивчатиме клімат Марса, збиратиме проби зразків ґрунту для подальшого передавання на Землю і зможе випробувати технології, які використовуватимуть під час майбутніх пілотованих польотів на Марс (наприклад, такі як отримання кисню з атмосфери).