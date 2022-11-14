Сьогодні відбувся перший престур до деокупованого Херсона. Раніше більшість журналістів, які проводили репортажі з цього міста, позбавили акредитації.

Про це інформують #Букви.

Низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у районі ведення бойових дій, було скасовано дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнані не чинними, оскільки їхні дії є порушенням 73 наказу Головнокомандувача ЗСУ. За інформацією Генштабу, репортаж з деокупованого Херсона та області є порушенням правил роботи у районі ведення бойових дій. Таких медійників військове командування звинуватило в ігноруванні чинних заборон і застережень, оскільки вони без погодження з відповідними командирами та службами зв’язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в Херсоні до завершення стабілізаційних заходів.

Відомо, що акредитації уже позбавлені CNN та SkyNews, а також, як повідомляє “Детектор Медіа”, журналістів hromadske Анастасію Станко та Миколу Пастико. У коментарі виданню представник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Євген Єрін повідомив, що процес позбавлення акредитації триває, тому такі рішення можуть бути і щодо інших медіа, які працювали у Херсоні. Серед них, зокрема, “Суспільне” та канал “Рада” – про санкції щодо них поки не відомо.

Українські та іноземні журналісти, а також медійні організації закликали Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Олексія Рєзнікова повернути акредитацію медійникам, які висвітлювали події в Херсоні. Також вимагається провести внутрішнє розслідування роботи комунікаційного відділу ОК Південь і загалом комунікаційного сектору Міністерства оборони України. У заяві діяльність цих структур охарактеризована як “непрофесійна”, а саму ситуацію назвали “недієвою бюрократією”.

Сьогодні відбувся перши престур по деокупованій Херсонщині. Журналістка Дарка Гірка у Twitter нарікає, що за 200 журналістів був виділений лише один автобус на 30 місць.

“Вчора позбавили акредитації CNN, SkyNews, Громадське etc, а сьогодні “санкціонований” прес-тур в Херсон виглядає як погрузка в товарняки в порядку черги. На 200 журналістів тільки 30 місць в автобусі. Цілком деструктивна робота комунікаційників ОК “Південь”. Привіт, СРСР!”, – написала журналістка.

До допису журналістка додала відповідні фото, де навколо одного автобуса зібрався натовп журналістів і ситуацію всередині транспорту, де зайняті що сидячі, що стоячі місця.

Коментатори переважно не погодилися з обуренням журналістки, наголосивши на серйозності ситуації та тому, що в країні війна, а Херсон лише кілька днів як деокупований.

Саме сьогодні до нещодавно деокупованого Херсона прибув президент України Володимир Зеленський.