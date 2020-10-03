Про це повідомили в ГУ Нацполіції Чернігівської області.
“Вчора ввечері у місті Бахмач в ході проведення обшуку в автомобілі одного із керівників структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації виявлені гроші та списки виборців, що свідчать про організацію мережі скупки голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата у депутати до парламенту по округу №208”, – йдеться в повідомленні.
В ході проведення комплексу заходів щодо попередження порушень виборчого законодавства поліцейські встановили, що керівник одного зі структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації може бути причетний до організації підкупу виборців.
У результаті проведеного в його автомобілі обшуку поліцейські виявили докази причетності чоловіка до вищезазначеного правопорушення. З авто, зокрема, вилучили списки виборців із зазначенням так званих “десятників” та 66 тисяч гривень.
Зазначається, що за попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5 тисяч осіб.
У поліції додали, що обшук був проведений в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 160 Кримінального Кодексу України – підкуп виборців. За таке правопорушення передбачено до шести років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють всіх осіб, які можуть бути причетними до підкупу виборців.
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