22 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуватимуться планові відключення. Протягом вихідних днів фахівцям вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, попри різке похолодання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Фахівці продовжують робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у домівки.

Додаткові аварійні відключення на вівторок не прогнозуються.

У пресслужбі зауважили, що українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.

Окрім цього, там нагадали, що графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

Водночас зазначили, що “Укренерго” не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.

Раніше в “Укренерго” пояснювали, що обмеження споживання електроенергії – це необхідний крок для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб’єктах.

У компанії нагадали, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Та закликали не полишати звички свідомо ставитись до споживання електроенергії, не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Раніше гендиректор постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко зазначив, що попри погану погоду, енергетики зараз максимально намагаються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, швидше за все, жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня.