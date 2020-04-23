Про це повідомляє американський канал CNN.
Уточнюється, що ще на 14 військових кораблях США були зафіксовані випадки зараження коронавірусом раніше, але зараз військовослужбовці на цих кораблях вже одужали.
Повідомляється, що всі 26 кораблів з активними випадками коронавірусу в даний момент знаходяться на базах.
На тих військових судах, які знаходяться безпосередньо в море, коронавірус не . При цьому в цілому в військово-морських силах США налічується 297 кораблів.
В американському командуванні не повідомляють, на яких саме кораблях виявлено вірус.
Водночас відомо, що більшість випадків було зафіксовано серед екіпажу авіаносця “Теодор Рузвельт”, якому довелося зайти на базу на острові Гуам ще 27 березня.
В цілому коронавірусом захворіли вже 1298 моряків ВМС США.
- Жителі американського штату Нью-Йорк подали позов до суду проти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), звинувативши її в “грубій недбалості” при реагуванні на пандемію коронавірусу COVID-19, а також у приховуванні інформації.
- Деякі штати США можуть почати пом’якшення карантинних заходів вже 4 травня.