Коронавірус COVID-19 було зафыксовано на 26 кораблях військово-морських сил Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Уточнюється, що ще на 14 військових кораблях США були зафіксовані випадки зараження коронавірусом раніше, але зараз військовослужбовці на цих кораблях вже одужали.

Повідомляється, що всі 26 кораблів з активними випадками коронавірусу в даний момент знаходяться на базах.

На тих військових судах, які знаходяться безпосередньо в море, коронавірус не . При цьому в цілому в військово-морських силах США налічується 297 кораблів.

В американському командуванні не повідомляють, на яких саме кораблях виявлено вірус.

Водночас відомо, що більшість випадків було зафіксовано серед екіпажу авіаносця “Теодор Рузвельт”, якому довелося зайти на базу на острові Гуам ще 27 березня.

В цілому коронавірусом захворіли вже 1298 моряків ВМС США.