Генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тимченко закликав українців подумати про виїзд з країни на зиму, аби зменшити споживання електроенергії та навантаження на енергосистему України.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC .

“Якщо вони (українці — ред.) зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це дуже допоможе системі”, — сказав Тимченко.

Також він зазначив, що енергосистема стає менш надійною з кожною російською атакою, а зниження споживання електроенергії є основою для її функціонування та збереження.

За словами Максима Тимченка, пошкоджена енергетична система все ще не в змозі виробляти достатньо електроенергії для задоволення поточних потреб, тому будь-який спосіб скорочення споживання, зокрема й виїзд з країни, слід розглядати як допомогу Україні у широкомасштабній війні проти Росії.

Крім того, гендиректор ДТЕК наголосив, що зменшення побутового енергоспоживання дозволять убезпечити критичні об’єкти, зокрема лікарні, де перебувають поранені українські захисники.

“Якщо ви будете менше споживати електроенергії, то лікарні з пораненими військовими будуть гарантовано забезпечені електроенергією. Саме так можна пояснити, що зменшуючи споживання або виїжджаючи, ви також допомагаєте іншим людям”, — заявив Максим Тимченко.

Також він звернувся до партнерів України, державних службовців, компаній і виробників обладнання з проханням допомогти із терміновим постачанням наявного обладнання.

Своєю чергою, Міністерство енергетики України зауважило, що українці скоротили споживання електроенергії на 10%, однак для розвантаження мережі необідно скорочення на 25%. У відомстві розповіли, як економно споживати електроенергію.