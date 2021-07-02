Через штам коронавірусу "Дельта" (Delta) в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% вищою, ніж восени 2020 року.

Про це розповів в етері “Сніданку з 1+1” заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, щодо штаму “Дельта” і подальшої ситуації з коронавірусом у нашій країні розглядаються три сценарії: оптимістичний, реалістичний і песимістичний.

“(Щодо песимістичного, – ред.) я не буду озвучувати цифри, однак ми враховуємо те, що потенційно осіння хвиля у нас була майже найвища за всю історію боротьби з коронавірусною хворобою… Delta-штам зазвичай викликає на 30-40% більше госпіталізацій, і, відповідно, на 30-40% буде більше випадків зараження щодо осінньої хвилі (2020 року – ред.). Це найгірший сценарій. Завдяки прискоренню темпів вакцинації або через адекватний епіднагляд це можна буде зменшувати. Однак дійсно осіння хвиля буде. Сподіваємося, що ми будемо йти по реалістичному або оптимістичному сценарію“, – наголосив Кузін.

Він повідомив, що Міністерство охорони здоров’я працюватиме в чотирьох сферах, аби більш ефективно підготуватися до можливого нового спалаху:

• прискорюватиме темпи вакцинації (до осені хочуть “щепити максимальну кількість людей”);

• проведе перевірку готовності та роботу з дитячими інфекційними лікарнями (за словами Кузіна, “штам Delta уражує саме підліткове населення”, а тому “буде перевірятися готовність дитячих інфекційних лікарень”);

• оновить алгоритм епідеміологічного нагляду (планується застосовувати “посилені заходи епідемічного контролю” – “детальне епідрозслідування по кожному випадку, який буде зареєстровано на території країни”);

• посилюватиме потенціал із секвенування штамів коронавірусу в Україні.

Кузін зазначив, що наразі в Україні є чотири лабораторії, які можуть виявляти штам “Дельта”. Проте МОЗ хоче впровадити методи, які б дозволяли на рівні областей визначати штами коронавірусу.

“Зараз в Україні принаймні чотири лабораторії, які можуть виявляти штам і розшифровувати геном вірусу. Утім ВООЗ впроваджує більш швидкі методи визначення Delta-штаму. Ми їх використовували щодо тих мутацій, які були зареєстровані раніше. Це ще до секвенування. Вони дозволяють впродовж доби виявляти такі віруси. Найімовірніше, ми будемо використовувати потенціал цих установ – це Національна академія наук, Центр громадського здоров’я, деякі приватні установи. Ми також будемо запроваджувати методи, які б дозволяли на рівні областей визначати – це “Дельта” чи ні”, – заявив головний санлікар.

(На відео – з 1:00)