Кабінет Міністрів України підвищив зарплати сімейним лікарям, піднявши ставку за надання медичної допомоги на 51 гривню за кожного пацієнта.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Вчора на Уряді було прийнято достатньо важливу постанову Кабінету міністрів, ця постанова стосується внесення змін до програми медичних гарантій. Ми вчора збільшили капітаційну ставку для сімейних лікарів. Це ставка, яку сплачує держава сімейному лікарю за відповідно укладену декларацію між пацієнтом та лікарем. Раніше вона становила 600 грн 48 копійок, а зараз вона буде складати 651 грн 60 копійок”, – сказав він.

Степанов пояснив, що якщо сімейний лікар має 1800 декларацій, які він уклав з пацієнтами, то він додатково отримуватиме близько 7 500 гривень.

(На відео з 8:13)