У ЄС зафіксовано значне зростання кількості прохань про притулок. У 2022 році у 27 країн Євросоюзу подано 881 200 заявок на надання притулку, що на 64% більше проти 2021 року, коли показник становив близько 537 400 заявок.

Про це повідомляє Eurostat.

Після значного падіння у 2020 році (417 100), кількість збільшувалася два роки поспіль, але все ще не досягла піків, зареєстрованих у 2015 та 2016 роках (понад 1 мільйон заявників).

Майже половина (46%) тих, хто вперше подав заявки на притулок у 2022 році, мали громадянство Азії, тоді як 22% мали громадянство Африки, 17% – Європи (не ЄС) і 14% – громадянство Північної чи Південної Америки.

Починаючи з 2013 року більшість заявок надійшла від громадян охопленої війною Сирії. Число початкових клопотань від сирійців становило майже 132 тисячі, що відповідає 15% усіх прохань про притулок до ЄС. На другому місці — Афганістан (13%), за ними Венесуела та Туреччина (по 6%).

Чверть всіх клопотань (217 735) були подані в Німеччині, 16% – у Франції, 13% – в Іспанії. У співвідношенні кількості заявок до чисельності населення найбільший показник був відзначений на Кіпрі, за ним прямують Австрія та Люксембург.

Країни ЄС надали захист понад 4,3 млн осіб з України, яка з лютого 2022 року захищається від повномасштабного вторгнення РФ. Громадянам України не потрібно подавати клопотання щодо надання притулку.

Загалом у 2022 році в ЄС на мільйон осіб припадало 1973 особи, які вперше подали прохання про притулок.

Зауважимо, Європейська комісія прагне посилити свої зусилля та підтримку своїх держав-членів у вирішенні викликів нелегальної міграції в стійкий спосіб. Ефективне управління кордонами, швидкі процедури надання притулку та повернення є важливими для добре функціонуючої міграційної системи. ЄС запустив вже два пілотні проєкти із захисту зовнішніх кордонів від напливу нелегальних мігрантів.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії має намір запровадити щорічний ліміт на кількість переселенців, яких приймають у країні.