Про це повідомляє Eurostat.
Після значного падіння у 2020 році (417 100), кількість збільшувалася два роки поспіль, але все ще не досягла піків, зареєстрованих у 2015 та 2016 роках (понад 1 мільйон заявників).
Майже половина (46%) тих, хто вперше подав заявки на притулок у 2022 році, мали громадянство Азії, тоді як 22% мали громадянство Африки, 17% – Європи (не ЄС) і 14% – громадянство Північної чи Південної Америки.
Починаючи з 2013 року більшість заявок надійшла від громадян охопленої війною Сирії. Число початкових клопотань від сирійців становило майже 132 тисячі, що відповідає 15% усіх прохань про притулок до ЄС. На другому місці — Афганістан (13%), за ними Венесуела та Туреччина (по 6%).
Чверть всіх клопотань (217 735) були подані в Німеччині, 16% – у Франції, 13% – в Іспанії. У співвідношенні кількості заявок до чисельності населення найбільший показник був відзначений на Кіпрі, за ним прямують Австрія та Люксембург.
Країни ЄС надали захист понад 4,3 млн осіб з України, яка з лютого 2022 року захищається від повномасштабного вторгнення РФ. Громадянам України не потрібно подавати клопотання щодо надання притулку.
Загалом у 2022 році в ЄС на мільйон осіб припадало 1973 особи, які вперше подали прохання про притулок.
Зауважимо, Європейська комісія прагне посилити свої зусилля та підтримку своїх держав-членів у вирішенні викликів нелегальної міграції в стійкий спосіб. Ефективне управління кордонами, швидкі процедури надання притулку та повернення є важливими для добре функціонуючої міграційної системи. ЄС запустив вже два пілотні проєкти із захисту зовнішніх кордонів від напливу нелегальних мігрантів.
Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії має намір запровадити щорічний ліміт на кількість переселенців, яких приймають у країні.
- 26 січня міністри Європейського Союзу обговорювали способи приборкати нелегальну міграцію, зокрема відправляючи назад нелегально прибулих. Кількість мігрантів зростає, відроджуючи заклики щодо прикордонних парканів і центрів притулку за межами Європи.
- Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Елла Лібанова заявила, що не вірить у прогнози щодо повернення близько 90% вимушених переселенців з України назад на Батьківщину.
- Чиста міграція до Великої Британії зросла до рекордного рівня в 504 тисячі осіб за рік до червня 2022 року, що було зумовлено збільшенням кількості громадян країн, котрі не входять до Європейського Союзу.