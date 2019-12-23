Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Унгаро народився на півдні Франції в 1933 році в родині італійських іммігрантів. Він навчався у іспанського дизайнера Крістобаля Баленсіаги.
Він заснував свій модний будинок у 1960-х і описував себе як “чуттєво-нав’язливого”.
У 1980-і роки він увійшов до п’ятірки провідних модельєрів Парижа. У числі його клієнтів було багато відомих людей, зокрема, Жаклін Кеннеді, Катрін Деньов і Ізабель Аджані.
Він пішов на пенсію і продав бренд у 2005 році бізнесменові Силіконової долини Асімов Абдуллі у 2005 році. Унгаро піддав критиці будинок моди, коли американська актриса Ліндсей Лохан була ненадовго найнята в якості художнього керівника.
Робота Унгаро включала в себе дизайн від кутюр, а також одяг для магазинів.
“Не можна носити плаття, потрібно жити в ньому”, – говорив модельєр.
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