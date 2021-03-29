На довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області "точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили".

Таку думку за підсумками довиборів озвучила народна депутатка від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар, інформує пресслужба політсили.

“Точно переміг адмінресурс і точно, на жаль, програли патріотичні сили. Тому що не змогли об’єднатися до кінця. Як ви знаєте, ми зняли свого кандидата Марусю Звіробій на підтримку іншого кандидата свободівця Руслана Кошулинського. Зробили ми це із закликом до об’єднання до всіх демократичних сил для того, щоб показати, що українська ідея, українські патріоти спроможні об’єднуватися у протистоянні з оцим адміністративним ресурсом. Однак, на превеликий жаль, у 87-му окрузі окрім “Європейської Солідарності” Руслана Кошулинського більше ніхто не підтримав. Інші політичні сили підтримували якихось маргінальних кандидатів”, – зауважила Сюмар.

За словами Сюмар, адмінресурс використовували одразу два кандидати. Це Олександр Шевченко від “За майбутнє”, який має прямий стосунок до гірсько-лижного курорту “Буковель” та фірма якого отримує підряди на ремонт доріг в регіоні. Другий кандидат — силач Василь Вірастюк, якого висунула “Слуга народу”.

“Його фактично за ручку водив діючий мер Надвірної, який раніше був депутатом від “Слуги народу” у Верховній Раді, Зіновій Андрійович. І скрізь був використаний оцей локальний адміністративний ресурс. Але наостанок був апогей, коли Вірастюка фактично підтримав президент Зеленський, який чомусь вирішив з українським бодібілдером обговорити процес вакцинації на Франківщині”, — вважає депутатка.

Сюмар розкритикувала Зеленського за втручання у виборчий процес та зазначила, що для подолання такого використання адмінресурсу, корупціонерів та олігархату “якомога більше націонал-патріотичних сил повинні об’єднуватися”.

Зауважимо, станом на 22:00 29 березня ЦВК обробила 51,3% протоколів на 87-му окрузі. Лідирує кандидат від “Слуги народу” Вірастюк (32,15%). Далі йдуть Руслан Кошулинський (Всеукраїнське об’єднання “Свобода” 29,63%) та Олександр Шевченко (“За майбутнє”, 27,42%).

За даними екзит-полу “Рейтинг”, на окрузі №87 лідирували Шевченко та Кошулинський (ВО “Свобода”).

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).