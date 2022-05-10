10 травня пішов з життя перший президент незалежної України, голова Верховної Ради України, депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань та народний депутат України Леонід Кравчук.

Про це повідомив народний депутат і колишній глава Верховної Ради Дмитро Разумков у Facebook.

“Велика втрата для всієї України. Сьогодні пішов із життя Леонід Кравчук – перший Президент України, перший голова Верховної Ради та діяч, який стояв біля витоків сучасної української державності”, – написав Разумков. Він наголосив, що внесок Леоніда Кравчука у становлення нашої держави важко переоцінити. Саме під час його головування Парламент прийняв Акт проголошення незалежності України. Саме Леонід Макарович не побоявся і першим взяв на себе управління великою державою у непрості часи початку 90-х.

Народився перший президент 10 січня 1934 року в родині селянина, в селі Великий Житин Волинського воєводства (тепер Рівненська область України). Членом КПРС став з 1958 року.

У серпні 1991 року залишив лави КПУ і балотувався на посаду президента як безпартійний. Водночас його підтримали як активісти забороненої на той час компартії, так і частина націонал-демократів, які рекламували голову Верховної Ради як “батька незалежності”. Кравчук переміг уже в першому турі, отримавши понад 60 % голосів. Основний опонент від демократичних сил В’ячеслав Чорновіл зібрав 23,27 % голосів.

Президентом України Леонід Кравчук став у 1991 році. 5 грудня відбулася його урочиста інавгурація.

14 січня 1994 року у Москві, всупереч ратифікованому Верховною Радою 18 листопада 1993 Лісабонському протоколу (СНО-1), яким передбачалося поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь розташованих на території України, самочинно прийняв рішення підписати “Тристоронню заяву” президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до РФ.

У липні 2020 року на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України.

На початку 2022 року Леоніду Кравчуку виповнилося 88 років. Свій день народження політик зустрів у лікарні – в червні минулого року він переніс операцію на серці. У липні в ЗМІ з’явилася інформація, що Леонід Кравчук вже місяць знаходиться в реанімації.

10 травня о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби пішов з життя Леонід Макарович Кравчук, перший президент незалежної України.

Колектив редакції висловлює щирі співчуття сім’ї Леоніда Макаровича.