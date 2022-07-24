На 99-му році життя померла відома зв’язкова УПА, дисидентка Ванда Горчинська

24 липня стало відомо про смерть зв'язкової та медсестри УПА, кавалера ордену княгині Ольги 3 ступеню Ванди Демчук (Горчинської) на псевдо "Домовина".

Про це повідомив її внук Роман Василик у Twitter.

Горчинська народилася 5 липня 1924 року в Копичинцях Чортківського району. Вже у віці 18 років стала членкинею ОУН. Після невдалого замаху на офіцера НКВС перейшла у підпілля. Працювала зв’язковою, друкаркою, медсестрою. У 1946 році Ванду заарештували та засудили до 15 років каторги.

Її власна ціна незалежності — 10 років каторги в місцях вічної мерзлоти. Горчинську засудили за “антисовєцьку діяльність”, була учасницею Норильського повстання.

У 46-му році, 22-річна Ванда потрапила до рук НКВД. Дівчину катували, принижували, намагались вибити зізнання та дізнатись де розташовані “криївки”.

У маленькій камері перебувало одразу шістдесят арештанток, котрі задихалися через спеку й недостачу повітря. З ними й зв’язкова Організації українських націоналістів Ванда Горчинська. Вона могла пишатися собою, повідомляло “Громадське“, бо навіть головний живодер Чортківської тюрми Данилов не вибив з неї ні прізвищ, ні координат. Не спрацювали й очні ставки. Сиділа навпроти своєї кураторки з ОУН, яка на допитах зізналася в співпраці з Вандою, й уперто повторювала, що вона ту жінку вперше бачить.

– Вандо, та чого ти вчепилася, як воша в кожуха, ну, зізнайся, що ми в проводі були разом.

– Вона бреше, — наполягала на своєму.

Тоді вона не розуміла звідки брала сили. Може, молитва допомагала? Бо коли одну з шістдесятьох вели на допит, інші п’ятдесят дев’ять за неї молилися. А може, це через псевдо? Назвалась же “Домовиною”, щоб всі таємниці забрати з собою в могилу.

Того разу Ванду повели підписувати “двохсотку”, — документ, який засвідчував кінець слідства. Саме там вона і зрозуміла, що здала її близька подруга Софія Гонз.

Горчинській оголосили вирок у суді: 15 років позбавлення волі.

Відбуваючи покарання, Ванда з дівчатами взяли участь у Норильському повстанні. Для прапора їм знадобилася чорна тканина, щоб засвідчити солідарність з іншими бунтівними таборами, тож пороли матраци.

Перед цим охорона застрелила та поранила кількох в’язнів-українців. І четверта чоловіча зона збунтувалася. На всю стіну написали: “Нас убивають і морять голодом”. Оголосили страйк, вимагали кращих умов і перегляду термінів ув’язнення. До повстання доєдналися й інші 40 таборів.

Проте минали тижні, московські перемовники із в’язнями не домовилися: ті не здавали позицій. І тоді конвоїрам дали команду “фас”.

Всіх учасників повстання порозкидали по різним зонами. А вже через рік перевели під Москву, де не було комарів, а зима й режим — м’якші. Там Ванда шила форму для радянських військових.

У 1956 році Горчинська переступила поріг в’язниці, один крок до волі, крок у десять років, тисячі кілометрів, катувань і принижень.

У 2018 році Ванда Горчинська була нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Померла моя бабця Ванда Демчук (Горчинська) “Домовина” 05.07.1924-24.07.2022. Зв’язкова і медсестра УПА, кавалер ордену кн.Ольги 3 ступеню і найдобріша людина. Спи спокійно pic.twitter.com/AcjR9UGsxO — Taras Demchuk (@tdyoma) July 24, 2022