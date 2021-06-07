Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Душман, єврейський ветеран Червоної армії, пізніше став олімпійським фехтувальником, помер в Німеччині в суботу.
27 січня 1945 року 21-річний Душман на своєму танку в’їхав в електричний паркан концтабору.
“Коли ми приїхали, ми побачили паркан і цих нещасних людей, ми проломили паркан за допомогою наших танків. Ми дали їжу в’язням … Вони стояли там, усі в одязі [полонених], тільки очі, тільки очі, дуже вузькі – це було дуже жахливо, дуже жахливо”, – сказав Душман в інтерв’ю в минулому році.
Душман сказав, що не знав про існування Аушвіцу під час війни.
Після закінчення Другої Світової війни Душман став кращим фехтувальником Радянського Союзу, а пізніше одним із найкращих тренерів з фехтування в світі.
Він тренував жіночу збірну Радянського Союзу з фехтування більше 30 років і став свідком смертельної терористичної атаки на ізраїльських спортсменів на Олімпійських іграх у Мюнхені в 1972 році.
У Міжнародному олімпійському комітеті розповіли, що Душман до 94 років майже щодня ходив в свій клуб фехтування, щоб давати уроки.
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