Вона вимагає терміново дозволити проведення святкових заходів.
Ноем подала позов до окружного суду США в окрузі Центрального відділу Південної Дакоти.
“Гора Рашмор – найкраще місце для святкування дня народження Америки й всього того, що робить нашу країну особливою”, – заявила губернаторка.
Вона звернула увагу на те, що зверталася до адміністрації Байдена з проханням підтримати Меморандум між штатом Південна Дакота та Службою національних парків про проведення безпечного національного свята та шоу феєрверків.
Святкування Дня незалежності на горі Рашмор відбувалося з року в рік, однак цього року адміністрація Байдена відмовилась від святкування в штаті без пояснень.
“Ми просимо суд заборонити Міністерству внутрішніх справ (DOI) відмовляти в дозволі на феєрверк і наказати терміново видавати дозвіл на святкування”, – додала вона.
В Службі національних парків (NPS) повідомили офіс губернаторки, що забороняють запускати феєрверк, бо в країні продовжується епідемія коронавірусу, а також є загроза для парку, де знаходиться гора Рашмор.
- Більш ніж половина американців підтримує президента Джо Байдена після майже 100 днів його роботи.