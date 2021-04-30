Губернаторка штату Південна Дакота Крісті Ноем, представниця Республіканської партії, подала до суду на адміністрацію президента США Джо Байдена через те, що він скасував святкування Дня незалежності та запуск феєрверку на горі Рашмор.

Вона вимагає терміново дозволити проведення святкових заходів.

Ноем подала позов до окружного суду США в окрузі Центрального відділу Південної Дакоти.

“Гора Рашмор – найкраще місце для святкування дня народження Америки й всього того, що робить нашу країну особливою”, – заявила губернаторка.

Вона звернула увагу на те, що зверталася до адміністрації Байдена з проханням підтримати Меморандум між штатом Південна Дакота та Службою національних парків про проведення безпечного національного свята та шоу феєрверків.

Святкування Дня незалежності на горі Рашмор відбувалося з року в рік, однак цього року адміністрація Байдена відмовилась від святкування в штаті без пояснень.

“Ми просимо суд заборонити Міністерству внутрішніх справ (DOI) відмовляти в дозволі на феєрверк і наказати терміново видавати дозвіл на святкування”, – додала вона.

В Службі національних парків (NPS) повідомили офіс губернаторки, що забороняють запускати феєрверк, бо в країні продовжується епідемія коронавірусу, а також є загроза для парку, де знаходиться гора Рашмор.