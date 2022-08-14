У Німеччині застрягли десять літаків, що належать російським власникам. Вони не можуть залишити країну через європейські санкції.

Про це повідомило видання Deutsche Welle.

Здебільшого на аеродромах залишилися бізнес-джети або літаки. Їх використовували для чартерних рейсів.

У Лейпцигу знаходяться три Ан-124. У Кельні перебувають Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 та Boeing 737. Ще у Франкфурті застрягли Boeing 747 та у Баден-Бадені – Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-B3 BD-700-1A10 Global Express XRS.

У Мюнхені знаходиться лайнер Airbus A320. Його раніше орендувала російська авіакомпанія. Долю літака має прийняти власник.

Через режим санкцій ЄС літаки підлягають забороні на зліт та політ. Вони не можуть використовуватися власником і не можуть бути вивезені в інше місце.

Літакам можуть надавати базове обслуговування. Проте будь-яке інше техобслуговування заборонено.