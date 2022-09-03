Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.
За його словами, там росіяни разів з десять намагалися розставити свою військову техніку. Проте українські сили спротиву знову перетворили невдалі спроби окупантів на “густий чорний дим”.
Раніше Федоров заявляв, що сили спротиву продовжують “не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді”. Також партизани знищують все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, партизани знищують на місці.
Наприклад, 25 серпня вночі, підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там росіяни готувались до “голосування” та видавали російські паспорти.
- У Херсонській та Запорізькій областях знеструмлено низку населених пунктів. Серед них окуповані Нова Каховка, Херсон та Мелітополь.
- У липні у Мелітополі колаборанти готували для себе нову будівлю міської ради. Вони бояться перебувати у палаці культури імені Шевченка.
- Уродженка Мелітополя й так звана “відьма” після початку повномасштабної російсько-української війни заявила, що переїхала на територію Російської Федерації, адже впевнена, що саме воїни ЗСУ буцімто наражають цивільне населення в Україні на небезпеку, завдаючи ракетних ударів.