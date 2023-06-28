На платформі для оренди житла Airbnb з'явилася пропозиція безоплатно винайняти справжній будинок Барбі в Малібу, штат Каліфорнія. Двоє гостей зможуть провести ніч з 21 на 22 липня в яскраво-рожевому будинку з нагоди виходу фільму "Барбі", де головні ролі виконали Марго Роббі та Райан Гослінг.

Джерело: Variety.

“Я додав кілька штрихів, щоб принести деяку вкрай необхідну “кенергію” до нещодавно відремонтованого та культового будинку Malibu DreamHouse. Цей іграшковий рожевий особняк, розташований над пляжем з панорамними краєвидами, — справжня мрія!” — йдеться в описі до будиночка від імені Кена — хлопця Барбі.

17 липня кожен охочий може забронювати кімнату Кена, але у результаті Airbnb обере двох гостей. Проживання для них буде безоплатним.

Гостей зустріне консьєрж, який проведе екскурсію по будинку та нагодує. Мешканцям буде дозволено приміряти одяг Кена, танцювати на відкритому дискомайданчику, взяти участь у пляжному відпочинку біля пейзажного басейну та покататися на роликах.

Сувенірами, які можна забрати додому, буде ексклюзивний виріб Kendom з набором жовтих та рожевих ковзанів та дошки для серфінгу.

Оренду житла організували з нагоди виходу фільму Грети Гервіг “Барбі”. Стрічка вийде в прокат 20 липня.

У 2019 році була схожа ініціатива для гостей Airbnb. Тоді до 60-річчя Барбі для усіх охочих відчинили двері маєтку, але шанувальники культової ляльки платили 60 доларів за ніч.