Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
“Під час забезпечення правопорядку на безстроковій акції, група осіб намагалася прорватися до приміщення Міністерства розвитку громад і територій. При цьому чоловік наніс тілесні ушкодження поліцейському”, – йдеться в повідомленні.
Порушник був затриманий. За фактом нападу на правоохоронця відкрито кримінальне провадження за ч. ст 2. 345 Кримінального кодексу України.
За погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
- 15 грудня в центрі Києва на Майдані Незалежності стались сутички між мітингуючими активістами SaveФОП та правоохоронцями. Після мітингу під Парламентом підприємці рушили на Майдан Незалежності, де намагалися встановити намети, що стало приводом для перших зіткнень із правоохоронцями. В результаті заворушень постраждали 40 поліцейських. Після цього протестувальники не залишили площу, і ввечері відбулися нові сутички. Протестувальники залишилися ночувати на Майдані.
- Президент Володимир Зеленський утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Новий орган буде сприяти налагодженню діалогу між органами державної влади та ФОПами.