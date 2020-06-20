Про це повідомляє VICE.
Коррадо приїхав у Вестмінстер, щоб відобразити протест крайніх правих груп, які вийшли на вулиці, щоб нібито захистити статую Вінстона Черчілля від актів вандалізму. За його словами, протягом півгодини після його прибуття протестуючі вже намагалися розірвати поліцейський кордон. Фотографи та відеожурналісти перебували за спинами офіцерів.
Журналіст зазначив, що натовпу знадобилося всього кілька секунд, щоб прорватися і пройти повз поліції.
“Чорт забирай! Чортові ЗМІ! – це те, що вони кричали. Я був не єдиним журналістом там, але я, ймовірно, був людиною, яка постраждала найбільше”, – розповів він.
Його побила група невідомих людей. Спочатку його вдарили по голові пластиковою пляшкою. Тому Коррадо спробував залишити місце події, але побачив оператора на землі, якого били протестувальники. Він кричав, тому журналіст вирішив йому допомогти, але коли він нахилився, його сильно вдарили по обличчю і зламали ніс. Після цього Коррадо завдали ще безліч ударів.
Коли йому вдалося втекти з місця події, його помітили двоє поліцейських, які винесли його з епіцентру акції та викликали швидку допомогу.
“Це була атака на ЗМІ. Мітинг Black Lives Matter, до якого вони прийшли на контрпротест, був скасований”, – зазначив журналіст.
- Раніше в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліцейських застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліцейської агресії.
- У червні протести охопили всю країну. Пізніше акції почалися по всьому світу.
- За підрахунками журналістського проекту Bellingcat, під час протестів у США офіцери поліції 157 раз застосовували силу до журналістів. Цей показник вищий, ніж за весь минулий рік.