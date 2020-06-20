Під час зіткнення крайніх правих протестуючих з поліцією в Лондоні був побитий італійський фотожурналіст Коррадо Амітрано.

Про це повідомляє VICE.

Коррадо приїхав у Вестмінстер, щоб відобразити протест крайніх правих груп, які вийшли на вулиці, щоб нібито захистити статую Вінстона Черчілля від актів вандалізму. За його словами, протягом півгодини після його прибуття протестуючі вже намагалися розірвати поліцейський кордон. Фотографи та відеожурналісти перебували за спинами офіцерів.

Журналіст зазначив, що натовпу знадобилося всього кілька секунд, щоб прорватися і пройти повз поліції.

“Чорт забирай! Чортові ЗМІ! – це те, що вони кричали. Я був не єдиним журналістом там, але я, ймовірно, був людиною, яка постраждала найбільше”, – розповів він.

Його побила група невідомих людей. Спочатку його вдарили по голові пластиковою пляшкою. Тому Коррадо спробував залишити місце події, але побачив оператора на землі, якого били протестувальники. Він кричав, тому журналіст вирішив йому допомогти, але коли він нахилився, його сильно вдарили по обличчю і зламали ніс. Після цього Коррадо завдали ще безліч ударів.

Коли йому вдалося втекти з місця події, його помітили двоє поліцейських, які винесли його з епіцентру акції та викликали швидку допомогу.

“Це була атака на ЗМІ. Мітинг Black Lives Matter, до якого вони прийшли на контрпротест, був скасований”, – зазначив журналіст.