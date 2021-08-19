Поліція жорстоко затримала протестувальників на акції проти забудови будинку, що знаходиться вулиці Обсерваторній, 6 (центр столиці), відомого як садиба Барбана.

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, сьогодні, 19 серпня, у центрі Києва почали розбирати садибу Барбана. Міністерство культури та інформполітики видавало припис про заборону будівництва на цій ділянці, але вони, повідомляє відомство, були проігноровані столичною владою.

Місцеві мешканці також виступають проти забудови на території маєтку. Вони координують свої зусилля з вбереження будівлі, зокрема, протести, через соцмережі.

Ввечері 19 серпня під будівлею відбулася чергова акція протесту. Фото, зроблені на місці, демонструють, що поліція проводила жорстокі затримання протестувальників.

На світлинах, опублікованих фотографом Германом Крігером, можна побачити, як поліціянти повалили двох осіб на землю. На одному з затримуваних рвана футболка, другого поліціянт утримує, притискаючи шию.

Журналіст Стас Юрченко інформує, що затримані — Ілля Ткаченко та Євген Черепня, активісту руху “Захистимо Протасів Яр”.