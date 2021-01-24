Про це повідомляє російський недержавний правозахисний медіа-проєкт “ОВД-Інфо”.

Акції пройшли більш ніж у 110 містах Росії.

Станом на 1:51 за московським часом повідомлялося про 3203 затриманих.

Згідно з останніми даними на сайті “ОВД-Інфо”, кількість затриманих зросла до 3284 (станом на 04:00 за московським часом).

Найбільше затриманих: у Москві – 1285 людей, Санкт-Петербурзі – 486, Новосибірську – 96, Воронежі – 92, Нижньому Новгороді – 90.

У Москві в багатьох місцях сталися зіткнення між протестувальниками і силовиками. Завершилося все жорсткими затриманнями, в тому числі на Пушкінській площі і біля тюрми “Матроська тиша”, де утримується Олексій Навальний, інформує російське агентство РБК.

Зіткнення і затримання відбулися і в інших російських містах, зокрема в Санкт-Петербурзі. Так, кілька тисяч людей зібралися біля “Мідного вершника”, а потім, прорвавши оточення, вийшли на Невський проспект. У результаті були затримані сотні учасників акції.

Силовики жорстоко били протестувальників, затримували неповнолітніх, жінок і журналістів.

Серед затриманих були дружина Навального Юлія і юрист “Фонду боротьби з корупцією” Любов Соболь, повідомляє видання “Медуза”. Згодом Юлію Навальну відпустили.

Варто відзначити, що суботні протести в РФ стали одними з найбільших за останні роки. Як пише “Медуза”, в Москві, за різними оцінками, мітингували від 20 до 50 тисяч осіб, а в Санкт-Петербурзі на вулиці вийшли від 20 до 35 тисяч осіб.

Координатор “ОВД-Інфо” Леонід Драбкин розповів в ефірі “Настоящего Времени”, що показник затримань також є рекордним за весь час спостережень з 2011 року.

“Це, звичайно ж, безпрецедентна за своєю жорстокістю з боку силовиків акція, яка спрямована проти мирних протестувальників. І за всю історію спостереження “ОВД-Інфо”, а це майже 10 років, це теж рекордні цифри”, – заявив він.

За підсумками мітингів у РФ відкрили кримінальні справи. Їх більше десятка: про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів, заклики до масових заворушень, умисне пошкодження майна і хуліганство. Справи порушені в Москві, Владивостоку, Новосибірську та інших містах.

Реакція світу на затримання

На протести і затримання відреагував Держдепартамент США.

“США рішуче засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів у російських містах… Тривалі спроби придушення прав громадян РФ на мирні зібрання та свободу слова, арешт Олексія Навального і придушення протестів є тривожними ознаками подальших обмежень щодо громадянського суспільства і основних свобод… Ми закликаємо російську владу звільнити всіх затриманих за вираження їхніх фундаментальних прав і негайно та без жодних умов випустити на свободу Олексія Навального”, – йдеться в заяві.

Очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що з тривогою спостерігає за ситуацією із придушенням протестів у РФ. У понеділок міністри закордонних справ ЄС обговорять реакцію на ці події.

Відреагували на затримання і в Міністерстві закордонних справ України.

“Україна рішуче засуджує насильство проти мирних учасників акцій протесту і затримання представників російської опозиції. На жаль, російська влада замість того, щоб дослухатись до своїх громадян, продовжує застосовувати утиски проти тих, хто не згоден з репресивною політикою Кремля. Закликаємо міжнародне співтовариство до більш рішучого задіяння всіх механізмів для припинення насильства російської влади проти свого народу, агресії проти сусідніх країн, а також для протидії порушенням з боку РФ світового порядку”, – наголошується в заяві українського МЗС.

Фото: AP Photo

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: “Медуза”

Фото: Кирило Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA

Фото: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Фото: Гавриїл Григоров / ТАСС / Vida Press

Фото: “Медуза”

Фото: Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS