У суботу, 23 січня, по всій Росії на акціях протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального були затримані понад три тисячі людей.

Про це повідомляє російський недержавний правозахисний медіа-проєкт “ОВД-Інфо”.

Акції пройшли більш ніж у 110 містах Росії.

Станом на 1:51 за московським часом повідомлялося про 3203 затриманих.

Згідно з останніми даними на сайті “ОВД-Інфо”, кількість затриманих зросла до 3284 (станом на 04:00 за московським часом).

Найбільше затриманих: у Москві – 1285 людей, Санкт-Петербурзі – 486, Новосибірську – 96, Воронежі – 92, Нижньому Новгороді – 90.

У Москві в багатьох місцях сталися зіткнення між протестувальниками і силовиками. Завершилося все жорсткими затриманнями, в тому числі на Пушкінській площі і біля тюрми “Матроська тиша”, де утримується Олексій Навальний, інформує російське агентство РБК.

Зіткнення і затримання відбулися і в інших російських містах, зокрема в Санкт-Петербурзі. Так, кілька тисяч людей зібралися біля “Мідного вершника”, а потім, прорвавши оточення, вийшли на Невський проспект. У результаті були затримані сотні учасників акції.

Силовики жорстоко били протестувальників, затримували неповнолітніх, жінок і журналістів.

Вот видео целиком. Здесь лучше видно момент удара pic.twitter.com/vVnIdHxea0 — Дождь (@tvrain) January 23, 2021

Жесть какая. Это увидит вся страна. pic.twitter.com/Ltu4GI74ng — Юлия Галямина (@galiamina) January 23, 2021

❗️Силовики избивают и задерживают людей прямо на входе в метро «Цветной бульвар» Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/MRoXwpukPi — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021

Серед затриманих були дружина Навального Юлія і юрист “Фонду боротьби з корупцією” Любов Соболь, повідомляє видання “Медуза”. Згодом Юлію Навальну відпустили.

Видео задержания Юлии Навальной pic.twitter.com/RiIVG3QsS3 — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Варто відзначити, що суботні протести в РФ стали одними з найбільших за останні роки. Як пише “Медуза”, в Москві, за різними оцінками, мітингували від 20 до 50 тисяч осіб, а в Санкт-Петербурзі на вулиці вийшли від 20 до 35 тисяч осіб.

Координатор “ОВД-Інфо” Леонід Драбкин розповів в ефірі “Настоящего Времени”, що показник затримань також є рекордним за весь час спостережень з 2011 року.

“Це, звичайно ж, безпрецедентна за своєю жорстокістю з боку силовиків акція, яка спрямована проти мирних протестувальників. І за всю історію спостереження “ОВД-Інфо”, а це майже 10 років, це теж рекордні цифри”, – заявив він.

За підсумками мітингів у РФ відкрили кримінальні справи. Їх більше десятка: про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів, заклики до масових заворушень, умисне пошкодження майна і хуліганство. Справи порушені в Москві, Владивостоку, Новосибірську та інших містах.

Полицейских, приехавших на Цветной бульвар и Трубную площадь, забросали снежками pic.twitter.com/AtV07fUJpk — Znak.com (@znak_com) January 23, 2021

В Уфе люди начали забрасывать полицию снегом Видео: штаб Навального в Уфе pic.twitter.com/81R8hRoDrI — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

В Красноярске жёстко задерживают протестующих на мирной акции. Буквально волочат по плитке, звери! pic.twitter.com/zLN0gF7L1J — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Реакція світу на затримання

На протести і затримання відреагував Держдепартамент США.

“США рішуче засуджують використання жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів у російських містах… Тривалі спроби придушення прав громадян РФ на мирні зібрання та свободу слова, арешт Олексія Навального і придушення протестів є тривожними ознаками подальших обмежень щодо громадянського суспільства і основних свобод… Ми закликаємо російську владу звільнити всіх затриманих за вираження їхніх фундаментальних прав і негайно та без жодних умов випустити на свободу Олексія Навального”, – йдеться в заяві.

Очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що з тривогою спостерігає за ситуацією із придушенням протестів у РФ. У понеділок міністри закордонних справ ЄС обговорять реакцію на ці події.

Відреагували на затримання і в Міністерстві закордонних справ України.

“Україна рішуче засуджує насильство проти мирних учасників акцій протесту і затримання представників російської опозиції. На жаль, російська влада замість того, щоб дослухатись до своїх громадян, продовжує застосовувати утиски проти тих, хто не згоден з репресивною політикою Кремля. Закликаємо міжнародне співтовариство до більш рішучого задіяння всіх механізмів для припинення насильства російської влади проти свого народу, агресії проти сусідніх країн, а також для протидії порушенням з боку РФ світового порядку”, – наголошується в заяві українського МЗС.