Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

На паперових марках тепер з’являться два нові елементи: QR-код і штрих-код. Їх можна буде вважати і таким чином ідентифікувати.

З 1 травня марки нового зразка почнуть вводити в обіг на алкогольних напоях.

Отримати електронну акцизну марку виробник зможе через електронний кабінет платника податків.

“Паралельно із запровадженням електронної акцизної марки для алкогольних виробів та можливістю для населення перевіряти акцизну марку на легальність за допомогою відкритої бази даних, ми разом із профільним комітетом ВР якнайшвидше опрацюємо законодавчі ініціативи щодо повноцінного запровадження трек-енд-трейс та продовжимо скоординовану з Податковою службою, Податковою міліцією, Митною службою, СБУ і НПУ боротьбу з ухиляннями від сплати податку”, – прокоментувала рішення міністр фінансів Оксана Маркарова.

У Мінфіні відзначили, що у 2019 році з незаконного обігу вилучили алкогольні напої вартістю 154,8 млн гривень.